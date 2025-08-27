به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته تخصصی آرامستان‌های مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با حضور جواد تاجیک مدیر عامل، حسین زیار معاون عروجیان و میثم کشکولی مسئول مجتمع معراج شهدای سازمان بهشت زهرا (س)، مدیران سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های خدمات شهری کشور و مدیران عامل سازمان‌های آرامستان‌های کلان‌شهرهای ایران به میزبانی سازمان بهشت زهرا (س) شهرداری تهران برگزار شد.

در این نشست تخصصی مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) تجربه این سازمان در روند انتقال، نگهداری، تطهیر، تشییع و خاکسپاری شهدای مقاومت ملی در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی را تشریح کرد و مدیران عامل آرامستان‌ها نیز ضمن تبادل تجربیات اجرایی، بر ضرورت ارتقا سطح آمادگی و تجهیز زیرساخت‌های آرامستان‌ها و لزوم تدوین دستورالعمل‌های جامع و تقویت ظرفیت‌های لجستیکی آرامستان‌ها در شرایط بحرانی و جنگ تأکید ورزیدند.

در پایان این نشست، رؤسای سازمان‌های آرامستان‌های کلان‌شهرهای کشور ضمن حضور در معراج شهدای بهشت زهرا (س) با فرایند اجرایی نگهداری، شناسایی و آماده‌سازی شهدا آشنا شدند و پس از آن با حضور در گلزار شهدا و زیارت مزار فرماندهان شهید دفاع مقدس و مقاومت ملی در قطعات ۲۴، ۴۲ و ۵۰ به مقام رفیع شهیدان ادای احترام کردند.