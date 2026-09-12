گزارش دیوان محاسبات از عدم اجرای کامل قانون در صیانت از منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۳ دستگاه اجرایی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴، در اجرای تکالیف مقرر در مواد (۱۲) و (۱۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به‌ویژه در محاسبه، درج و پرداخت خسارات وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیان منابع طبیعی ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی، عملکرد کامل و مؤثری نداشته‌اند.



عدم واریز وجوه مربوط به خسارات وارده به حساب متمرکز خزانه‌داری کل، موجب رسوب بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و بلااثر ماندن ظرفیت قانونی اختصاص ۱۰۰ درصد این منابع برای حفاظت، احیا، آبخیزداری و آبخوانداری و توسعه منابع طبیعی شده است.



دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای کامل احکام قانونی، تعیین تکلیف و تسویه مطالبات معوق و جلوگیری از استمرار تضییع منابع عمومی، این موضوع را در چارچوب وظایف نظارتی خود در دستور کار قرار داده است.