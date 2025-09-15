۲۴۸ حلقه چاه غیرمجاز در دشتستان پر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمتاله نجاتی عصر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر منابع آب شهرستان دشتستان اظهار کرد: در طول دوره ۸ ساله، موفق به پر و مسلوب المنفعه کردن ۲۴۸ حلقه چاه غیرمجاز شدیم که این اقدام باعث صرفهجویی ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعبی آب شد.
وی افزود: با توقیف ۳۰۸ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز، از برداشت ۴۶ میلیون و ۱۴۸ هزار مترمکعب آب جلوگیری شد.
مدیر سابق منابع آب دشتستان خاطرنشان کرد: همچنین ۱۳۶ دستگاه ماشینآلات برداشت غیرمجاز مصالح توقیف شد تا حریم و بستر رودخانهها و مسیلها حفظ شود.
وی ادامه داد: در این مدت، ۲۲۷ مورد آبراهه و مسیل به مساحت ۱۳۸ هزار مترمربع رفع تصرف شد که نقش مهمی در حفاظت از حریم و بستر منابع آب سطحی داشت.
در پایان این مراسم، از زحمات نعمتالله نجاتی مدیر سابق منابع آب شهرستان دشتستان تقدیر و امیر مینایی به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی شد.
