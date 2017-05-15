به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر دوشنبه در آئین معارفه مدیر جدید امور منابع آب شهرستان دشتستان اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های تامین منابع آبی یکی ازبرنامه‌های مهمی است که در شهرستان دشتستان دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد:‌ فرمانداری دشتستان در راستای خدمت به مردم تا کنون از تمامی زیرساخت‌ها و پروژه‌های منابع آب در این شهرستان استقبال کرده و از این به بعد نیز آغوش همکاری خود را به روی همکاران این حوزه، خواهد گشود.

فرماندار شهرستان با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر در این شهرستان، ادامه داد: مردم دشتستان هنوز طعم شیرین آب‌گیری سد تازه تاسیس تنگ ارم را بر زبان دارند.

وی ادامه داد: اهالی دشتستان قبلا هنگام نزول باران، به جای اینکه شادمان باشند نگران پیامدهای سیل بودند ولی خوشبختانه اقدامات به‌موقع و ارزشمند شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر نظیر مدیریت سیلاب‌های اخیر و اجرای پروژه‌های مهندسی رودخانه و ساماندهی مسیل‌ها، این مشکلات را رفع کرده است.

زارع خاطرنشان کرد: این اقدامات تنها به این موارد محدود نشد و اگر چه در شهرستان دشتستان در مدت سی سال اخیر، میزان بارش‌ها از میانگین نرمال پایین بود، ولی عملکرد مدیریت منابع آب استان در مهار آب‌های سطحی نیز از جمله اجرای طرح‌های موفق آبخیزداری نظیر پر شدن تغذیه‌های مصنوعی در سیلاب‌های اخیر و تغذیه آب‌خوان‌ها واقعاً اقدامی عملی، مهندسی و ستودنی بود.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر نیز اظهار داشت: توان مهندسی ما در این است که با دقت و ظرافت خاصی مشکلات را شناسایی کنیم و سپس آنها را تبدیل به مسئله کرده و برای مسائل راه حل پیدا کنیم و تنها با این روش است که می‌توان گام‌های رو به جلو برداشت.

شاهپور رجائی تغییر و جابجایی مدیران را نیز فرصتی برای بهره‌مندی بیشتر از توان و ظرفیت آنها و استفاده از پتانسیل‌ها و استعدادهای متفاوتشان در مدیریت‌های اجرایی دانست.

در این نشست با تقدیر از حسین تقی‌زاده، نعمت‌اله نجاتی به‌عنوان مدیر جدید امور منابع آب شهرستان دشتستان معرفی شد.