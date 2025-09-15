کشف محموله ۸ میلیاردی البسه و پوشاک قاچاق از یک خودرو در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ میثم شماعی زاده اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین گشت زنی در محور اسکله به میدان سمت سایت به یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف ودر بازرسی از آن تعداد ۳۸۰ ثوب انواع البسه و پوشاک خارجی قاچاق کشف کردند.

شماعی زاده ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.