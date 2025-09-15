  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

کشف محموله ۸ میلیاردی البسه و پوشاک قاچاق از یک خودرو در هرمزگان

کشف محموله ۸ میلیاردی البسه و پوشاک قاچاق از یک خودرو در هرمزگان

بندرعباس- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان گفت: با تلاش مأموران پلیس در بازرسی از یک خودرو سواری یک محموله البسه قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ میثم شماعی زاده اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین گشت زنی در محور اسکله به میدان سمت سایت به یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف ودر بازرسی از آن تعداد ۳۸۰ ثوب انواع البسه و پوشاک خارجی قاچاق کشف کردند.

شماعی زاده ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد خبر 6590692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها