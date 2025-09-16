  1. جامعه
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

کشف محموله بزرگ تجهیزات پزشکی قاچاق در تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف و توقیف بیش از ۵.۸ میلیون قلم انواع تجهیزات پزشکی قاچاق به ارزش ۴۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: طی تحقیقات انجام شده از سوی مأموران عملیاتی این پلیس، مشخص شد که یک قاچاقچی تجهیزات و لوازم پزشکی اقدام به قاچاق تعدادی لوازم و تجهیزات کرده و این اقلام را در انباری واقع در خیابان فداییان اسلام تخلیه و دپو کرده است.

وی افزود: با هماهنگی از سوی مرجع قضائی، تیمی از مأموران پلیس امنیت اقتصادی پایتخت، برای بررسی موضوع و بازرسی از محل، اعزام شدند که طی آن مشخص شد اموال مذکور فاقد مدارک قانونی برای توزیع هستند و همچنین در سامانه گمرکی کشور نیز ثبت نشده‌اند که بر حسب دستور قضائی همه اموال توقیف و مالک آن پس از بازداشت به دادسرا منتقل شد.

سردار افشاری، تصریح کرد: کالاهای مکشوفه شامل پنج میلیون و ۸۱۱ هزار و ۶۱۲ قلم انواع تجهیزات پزشکی (دستکش، آنژیوکت و …) خارجی بوده که پرونده برای تشکیل و تجهیزات به وزارت بهداشت و درمان منتقل شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۴۴۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم هستند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازند.

