۸۰ هزار تیم دانش آموزی در لیگ جهاد تبیین رقابت می کنند

مصطفی عباسی در حاشیه مراسم اختتامیه لیگ جت که در باغ‌موزه دفاع مقدس رشت برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت گسترده دانش‌آموزان در این رویداد فرهنگی اظهار کرد: هم‌اکنون ۳۸۰ هزار دانش‌آموز در سراسر کشور به‌صورت همزمان در لیگ جهاد تبیین رقابت می‌کنند.

وی افزود: این دانش‌آموزان در قالب ۸۰ هزار تیم پنج‌نفره در مرحله استانی حضور دارند و از میان این شرکت‌کنندگان، برگزیدگان به مرحله ملی راه خواهند یافت.

عباسی با تأکید بر نقش فعال دانش‌آموزان در این لیگ گفت: تیم‌های شرکت‌کننده علاوه بر فعالیت‌های کتاب‌خوانی، در میدان واقعی جامعه نیز کنش‌گری می‌کنند، حماسه‌ها و پیروزی‌های مردمی را تبیین کرده و با تولید محتوا، اقدامات خود را در معرض داوری قرار می‌دهند.

جانشین مسئول ستاد لیگ جت کشور ادامه داد: دانش‌آموزان تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند، همدیگر را ارزیابی می‌کنند و داوران نیز بر اساس شاخص‌های مشخص به فعالیت‌های آنان امتیاز می‌دهند.

وی زمان برگزاری رقابت‌های نهایی لیگ جت را ماه‌های مهر و آبان بیان کرد و گفت: مجموع تیم‌های پذیرفته‌شده در سطح کشور برای مرحله ملی ۲۰۰ تیم خواهد بود که این مرحله نیز در مهر و آبان برگزار می‌شود.