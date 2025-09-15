  1. استانها
دعوت نشدن به تیم ملی انگیزه‌ام را بیشتر می‌کند

دعوت نشدن به تیم ملی انگیزه‌ام را بیشتر می‌کند

اصفهان- بازیکن گیتی‌پسند گفت: عدم دعوت به تیم ملی انگیزه‌ام را برای تلاش بیشتر دوچندان کرده و تمرکزم فعلاً روی موفقیت تیم باشگاهی‌ام است.

سعید احمدعباسی پس از پیروزی تیمش مقابل پالایش نفت اصفهان به خبرنگار مهر اظهار کرد: بازی امروز حساسیت خاص خودش را داشت چون تیم پالایش حریف قدرتمندی است. پیش از این هم چند بازی تدارکاتی با آنها داشتیم و همین موضوع به حساسیت مسابقه اضافه کرده بود. پالایش تیم چهارم جدول است و به طور میانگین تنها ۹ گل خورده که نشان می‌دهد ساختار دفاعی بسیار قوی دارد. با این حال ما گیتی‌پسند هستیم و باید در خانه تمام بازی‌ها را ببریم. حتی در روزی که شرایط‌مان ایده‌آل نبود، توانستیم به پیروزی برسیم که این نقطه قوت تیم ماست.

وی درباره عدم دعوتش به تیم ملی گفت: قطعاً پوشیدن پیراهن تیم ملی آرزوی هر بازیکنی است و من هم از این قاعده مستثنی نیستم. برای تیم ملی در تورنمنت پیش‌رو آرزوی موفقیت می‌کنم. البته تلاشم را بیشتر خواهم کرد تا در اردوهای بعدی حضور داشته باشم. اگر هم این اتفاق نیفتاد باز هم برای تیم ملی بهترین‌ها را می‌خواهم. فعلاً تمرکزم روی گیتی‌پسند است.

بازیکن تیم فوتسال گیتی‌پسند ادامه داد: هیچ مشکلی با کادر فنی تیم ملی نداشتم. ابتدای فصل کمی مصدوم بودم و بعد هم دو بازی محرومیت را سپری کردم. در واقع از ۸ بازی این فصل، تنها در سه مسابقه اخیر حضور داشتم که عملکردم خوب بود، اما در نهایت دعوت نشدم. این تصمیم کادر فنی بود و من هم به آن احترام می‌گذارم.

احمدعباسی درباره انتقادهایی که به عملکرد خط راست تیم وارد شده است، گفت: ما الان تیم دوم جدول هستیم و فقط یک امتیاز با صدر فاصله داریم. اگر به آمار گل‌های زده نگاه کنید، متوجه می‌شوید که تیم عملکرد خوبی داشته است. برای ما مهم نیست چه کسی گل می‌زند؛ مهم این است که تیم بازی‌هایش را ببرد. امروز متین کریمی گل سه امتیازی ما را زد و پیروز شدیم. همه بازیکنان برای یکدیگر تلاش می‌کنیم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا به قهرمانی برسیم.

