۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

واکنش لاریجانی به اظهارات اخیر نتانیاهو

دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با این حرف نتانیاهو اگر ملت آمریکا خودکشی کنند حق دارند، که یک جنایتکار بی‌هویت کودک‌کش خود را خط مقدم تمدن آنها معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با این حرف نتانیاهو اگر ملت آمریکا خودکشی کنند حق دارند، که یک جنایتکار بی‌هویت کودک‌کش خود را خط مقدم تمدن آنها معرفی می‌کند.»

