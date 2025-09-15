واکنش لاریجانی به اظهارات اخیر نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با این حرف نتانیاهو اگر ملت آمریکا خودکشی کنند حق دارند، که یک جنایتکار بیهویت کودککش خود را خط مقدم تمدن آنها معرفی میکند.»
