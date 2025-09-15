شهریار با عشق به اهل بیت(ع) از دیگر شاعران متمایز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حاجی‌زاده دوشنبه در مراسم بزرگداشت استاد شهریار با اشاره به توجه ویژه این شاعر به اهلبیت (ع)، این ویژگی را وجه تمایز او با دیگر شاعران برشمرد.

وی با بیان اینکه افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران این است که انقلاب ما، یک انقلاب فرهنگی است افزود: نمونه بارز این ادعا، دیدارهای طولانی‌مدت و مستمر مقام معظم رهبری با جامعه شعرا و ادبا است.

امام جمعه مراغه در ادامه اظهار داشت: آنچه به اشعار شهریار وزن و اعتبار جاودان می‌بخشد، سروده‌های ماندگاری همچون علی‌ای همای رحمت است که امروز نه تنها در ایران، که در سراسر جهان با زبان‌های مختلف خوانده می‌شود و مضامینی عمیقاً دینی، شیعی و عرفانی را در خود جای داده است.

حاجی‌زاده آذربایجان شرقی را مهد شعرا، ادبا، عرفا و عالمان بزرگی با شهرت جهانی دانست و تأکید کرد: این خطه از ایران اسلامی در طول تاریخ، شخصیت‌های برجسته و تحول‌آفرین بسیاری را به کشور تقدیم کرده که شهریار یکی از این چهره‌های بی‌مانند و افتخارآفرین است.

وی در پایان با مهم خواندن نکوداشت مفاخر گذشته، بر لزوم تجلیل از ادبا، شعرا و فقهای معاصر و در قید حیات نیز تأکید کرد و گفت: نباید تنها به گذشته بپردازیم و از داشته‌های ارزشمند کنونی غافل شویم.