حاجی زاده: تربیت فرزندان تراز انقلاب مهمترین وظیفه مادران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده روز پنجشنبه در همایش تجلیل از مادران شهدای شهرستان مراغه با تاکید بر وظیفه مهم تربیتی فرزندان توسط بانوان و مادران کشور، گفت: بدون تردید بزرگترین رسالت کنونی مادران توجه به تربیت اسلامی و انقلابی فرزندان است.

امام جمعه مراغه مادران شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس و سایر شهدای کشور را نمونه های بارز زندگی زینب گونه در زمان حاضر دانست و افزود: این مادران با شیرهای پاک خود جوانانی را تربیت و تحویل کشور دادند که به بهترین امتیاز زندگی دنیوی و اخروی یعنی شهادت رسیدند و این کار از عهده هر مادری بر نمی آید.

وی نقش مادران در تربیت فرزندان را بسیار بزرگتر و تعیین کننده تر از پدران برشمرد و با تاکید بر اینکه نسل انقلابی و مطیع رهبری با نقش آفرینی مادران محقق می شود، ادامه داد: جامعه ما به چنین مادرانی بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد و چنین مادرانی در حقیقت برکت های کشور به شمار می روند.

حاجی زاده قدرت یابی جمهوری اسلامی را وابسته به وجود نیروی انسانی متعهد و متخصص دانست و گفت: وجود چنین افرادی برای آینده کشور بسیار لازم و ضروری است و این مهم جز با تلاش و فداکاری مادران قابل دستیابی نیست.

وی از نسل جدید مادران درخواست کرد تا با الگو قرار دادن مادران شهدا در تربیت نسل جدید انقلابی کوشا بوده و اجازه سوء استفاده دشمنان از فرزندان را ندهند.

حاجی زاده یادآور شد: امروز دشمنان نوک حملات فرهنگی خود را به نسل جدید و جوان متمرکز کرده و بر همین اساس مراقبت از دختران و پسران با هدف خنثی سازی اهداف دشمنان بسیار لازم و اجتناب ناپذیر است.