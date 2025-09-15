  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۹

اندرزهای اخلاقی شهریار؛ نقشه راه سعادت بشر

مراغه- فرماندار مراغه با اشاره به جایگاه بی‌بدیل شهریار، تأکید کرد: اشعار اخلاقی و تربیتی این شاعر نامی باید به عنوان نقشه راهی برای رستگاری و سعادت بشر به کار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان عصر دوشنبه در مراسم بزرگداشت استاد شهریار که در شهرستان مراغه برگزار شد، با تجلیل از مقام والای این شاعر پرآوازه، اظهار داشت: شهریار شعر را محلی برای اندرز و توسعه فردی می‌دانست و این ویژگی، اشعار او را از دیگر شاعران متمایز می‌سازد.

وی افزود: اشعار و حتی شخصیت این شاعر نامی نه تنها در آذربایجان و ایران، بلکه در سراسر جهان پرآوازه است و این افتخاری برای فرهنگ غنی ایران اسلامی محسوب می‌شود.

فرماندار مراغه با تأکید بر عمق مضامین اخلاقی در اشعار شهریار، خاطرنشان کرد: اندرزهای اخلاقی و تربیتی شعر شهریار برای رستگاری و سعادت بشر باید استفاده شود چرا که اشعار او آئینه تمام‌نمای فضیلت‌های انسانی است.

امینیان ادامه داد: بدون تردید بهره‌مندی از اشعار شهریار می‌تواند ضامن سعادت دنیوی و اخروی همه بشریت باشد، زیرا همه اخلاقیات در اشعارش موج می‌زند.

شهریار؛ الگویی برای نسل جدید

وی اشعار شهریار را سرمایه‌ای بزرگ برای حوزه‌های اندیشه‌ورزی دانست و تصریح کرد: اشعار ژرف‌نگرانه و پندآموز وی باید به عنوان الگوهای اخلاقی و رفتاری برای مردم به کار گرفته شود.

فرماندار مراغه در پایان بر لزوم آشنایی نسل جدید با اشعار شهریار تأکید و بیان کرد: معرفی آثار این شاعر بزرگ به جوانان، سرمایه‌گذاری برای ساختن جامعه‌ای اخلاقمدار و متعالی است.

