وضعیت مقبره الشعرا در شان استاد شهریار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین رسول برگی روز یکشنبه در دویست و هشتادمین جلسه شورای شهر تبریز که در عمارت تاریخی ساعت برگزار شد، ضمن تبریک روز شعر، ادب و زبان فارسی که به نام استاد شهریار وزین شده است، اظهار کرد: استاد شهریار از مفاخر بزرگ کشورمان است که همیشه به او افتخار کرده‌ایم.

وی افزود: کنگره بین‌المللی شهریار برگزار می‌شود که بسیار خوشحال‌کننده است و نکته مهم آن این است که دستور برگزاری این کنگره از سوی رئیس‌جمهور صادر شده است. این نشان‌دهنده اهمیت جایگاه استاد شهریار در نگاه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است.

برگی همچنین به اقدامات صورت گرفته در حفظ و احیای میراث استاد شهریار اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور کشورمان، آقای پزشکیان، در مجامع مختلف شعر حیدربابا را می‌خواند که این خود افتخاری بزرگ است. چند سال است موضوع تملک خانه‌های اطراف منزل استاد شهریار مطرح شده و شهردار امسال وارد این موضوع شده و خانه‌های اطراف را حدوداً تملک کرده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت مقبره‌الشعرا اظهار کرد: مقبره‌الشعرا همچنان مظلوم است. همان‌طور که استاد شهریار در زمان خود غریب بود، این مکان نیز غریب واقع شده است. بیش از ۴۰۰ شاعر بومی و غیر بومی در آنجا دفن شده‌اند اما وضعیت آن در شأن استاد شهریار نیست.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز پیشنهاد داد: کنگره را کمی به تأخیر بیندازیم تا این مکان ساماندهی شود و آبروی ما در برابر میهمانان خارجی و بین‌المللی حفظ شود یا اینکه برگزاری کنگره باعث دیده شدن وضعیت مقبره‌الشعرا و تسریع رفع مشکلات شود.

برگی به مشکلات نانوایان اشاره کرد و گفت: در صف‌های نانوایی و سنگک‌پزی‌ها حضور پیدا کرده و مشاهده کرده‌ام که اکثراً آزادپز شده‌اند و از کیفیت آرد گلایه دارند. در حالی که قیمت‌ها افزایش یافته، کیفیت آرد همان است. حداقل از مسئولان می‌خواهم که عنایت بیشتری داشته باشند تا مردم نان با کیفیت دریافت کنند.