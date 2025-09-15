  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۰

اعتراف تلخ نتانیاهو: در معرض انزوای اقتصادی هستیم

اعتراف تلخ نتانیاهو: در معرض انزوای اقتصادی هستیم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اعترافی تلخ گفت که این رژیم با انزوای اقتصادی رو به روست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، خبرگزاری رویترز گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اعترافی کم‌سابقه اذعان کرد که اسرائیل برای مقابله با انزوای اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری زیاد در عملیات تأثیرگذاری از طریق رسانه‌های سنتی و شبکه‌های اجتماعی است.

وی هشدار داد که این شرایط می‌تواند به تحریم‌ها و اقدامات اقتصادی بین‌المللی علیه اسرائیل منجر شود و جایگاه این رژیم را در عرصه جهانی بیش از پیش تضعیف کند.

به گفته وی، کارزارهای بین‌المللی در حال حاضر اسرائیل را به سوی انزوا سوق داده و بر جایگاه بین المللی آن تأثیر گذاشته و آن را به سوی انزوا سوق داده است.

کد خبر 6590883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها