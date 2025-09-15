اعتراف تلخ نتانیاهو: در معرض انزوای اقتصادی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، خبرگزاری رویترز گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اعترافی کم‌سابقه اذعان کرد که اسرائیل برای مقابله با انزوای اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری زیاد در عملیات تأثیرگذاری از طریق رسانه‌های سنتی و شبکه‌های اجتماعی است.

وی هشدار داد که این شرایط می‌تواند به تحریم‌ها و اقدامات اقتصادی بین‌المللی علیه اسرائیل منجر شود و جایگاه این رژیم را در عرصه جهانی بیش از پیش تضعیف کند.

به گفته وی، کارزارهای بین‌المللی در حال حاضر اسرائیل را به سوی انزوا سوق داده و بر جایگاه بین المللی آن تأثیر گذاشته و آن را به سوی انزوا سوق داده است.