  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵

پیام عراقچی بعد از قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی

سید عباس عراقچی در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی گفت: کشتی، در حافظه جمعی ملت ایران، همواره یادآور غرورآفرین‌ترین و ماندگارترین صحنه‌ها بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی گفت: با افتخار و شعف فراوان، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مدال‌آوران تیم ملی کشتی آزاد ایران، مربیان پرتلاش و تمامی علاقه‌مندان این رشته پرافتخار ابراز می‌کنم؛ قهرمانانی که با اقتدار، غیرت و همدلی در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب، بار دیگر جایگاه رفیع ایران را در دنیای کشتی تثبیت کردند.

کشتی، در حافظه جمعی ملت ایران، همواره یادآور غرورآفرین‌ترین و ماندگارترین صحنه‌ها بوده است. در این دوره از رقابت‌ها نیز، بی‌تردید لحظاتی همچون نبردهای نفس‌گیر، پیروزی‌های درخشان و احترام باشکوه قهرمانان به پرچم سه‌رنگ ایران، قلب میلیون‌ها ایرانی را لبریز از شور، غرور و افتخار کرد.

امیدوارم این قهرمانی شیرین، سرآغاز فصل‌های درخشان‌تری برای ورزش کشورمان باشد و همچنان شاهد درخشش و افتخارآفرینی‌های بیشتر برای ایران عزیزمان باشیم.

