پرداخت ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف کشاورزی استان ایلام

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های سال جاری جهاد کشاورزی ایلام اظهار کرد: برنامه اجرایی ما در توسعه باغات امسال ۵۰۰ هکتار است اما با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان، تلاش خواهیم کرد این رقم افزایش یابد. در همین راستا، برنامه بازدید کارشناسان ستاد و شهرستان‌ها از باغات دیم انگور در نورآباد ممسنی و باغات انجیر دیم استهبان استان فارس انجام شد که بازخورد مثبتی برای همکاران داشت.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های مهم ما توسعه گلخانه‌هاست. هزینه بالای ایجاد گلخانه باعث شده سرمایه‌گذاران استانی کمتر ورود کنند. با این حال، مطالعات بیش از ۳۰۰ هکتار گلخانه انجام شده و در حال حاضر کل استان حدود ۱۵ هکتار گلخانه فعال دارد که نسبت به میانگین کشور رقم پایینی است.

عزیزان مهم‌ترین پروژه گلخانه‌ای استان را احداث گلخانه ۱۰۰ هکتاری مهران عنوان کرد و گفت: با تأمین آب از طریق سامانه گرمسیری و جذب سرمایه‌گذاران خارج از استان، این پروژه می‌تواند جهشی بزرگ در تولید و توسعه گلخانه‌ها ایجاد کند. زیرساخت‌ها و مطالعات این طرح تکمیل و مکاتبات لازم با وزارتخانه انجام شده است. همچنین در شهرستان دهلران نیز یک پروژه ۲۵ هکتاری در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام در ادامه از پرداخت ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این تسهیلات در بخش‌های مختلف از جمله دامداری، مرغداری و تولید محصولات کشاورزی پرداخت شده که طی آن ۲۸ واحد غیر فعال با هزینه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به چرخه تولید بازگشتند.

عزیزان به خسارت‌های خشکسالی و سرمازدگی نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته کاهش بیش از ۴۰ درصدی بارندگی و پراکنش نامناسب آن، به‌ویژه در مناطق جنوبی، به محصولات کشاورزی خسارت زد. علاوه بر خشکسالی، وقوع یخبندان در اسفندماه آسیب‌هایی به گندم و کلزا وارد کرد. برای جبران این خسارت‌ها، مکاتبات متعددی با دستگاه‌های ملی و استانی انجام شد و در ستاد تسهیل موضوعات حمایتی مانند کمک‌های بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره مطرح و بخشی از آن اجرایی شده است.