۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

کشت ۱۷ هزار هکتار گندم در خراسان جنوبی؛ فعالیت ۳ کارخانه آرد

بیرجند- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۱۷ هزار هکتار زمین در استان زیرکشت گندم و حدود ۲۰ هزار هکتار زیرکشت جو قرار دارد.

محسن اسفندیاری در گفت و گو با مهر با اشاره به محصولات مزیت‌دار خراسان جنوبی، بیان کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار هکتار زمین در استان زیرکشت گندم و حدود ۲۰ هزار هکتار زیرکشت جو قرار دارد.

وی بیان اینکه همچنین مقدار گندم خریداری شده از کشاورزان ۱۴ هزار تن بوده است، گفت: خراسان جنوبی در رده واردکنندگان گندم خارجی است.

اسفدیاری میزان آرد مصرفی استان را ۹ هزار تن دانست و افزود: در حال حاضر سه کارخانه آرد فعال بوده و کیفیت آردهای تحویلی باهم تفاوتی ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اولین جشنواره استانی عناب در استان، گفت :۶۰۰ هزار هکتار زمین زیرکشت عناب بوده و میزان تولید ۱۰ هزار تن است.

وی با بیان اینکه باید روی افزایش کیفی جهت فرآوری دارویی عناب کار انجام شود، افزود: برای زرشک هم در نظر داریم جشنواره‌ای در سطح ملی برگزار کنیم تا خروجی آن افزایش قیمت به نفع کشاورز باشد

