«نوجه ده» روستایی پیشرو در تولید ؛ لزوم حمایت از کشاورزان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، سولماز پورنعمت: «نوجه ده» با نام محلی «نوودی» دهی از دهستان دولت آباد بخش مرکزی شهرستان نمین، استان اردبیل است سرزمینی دشتی و سرد و خشک است که در ۱۴ کیلومتری شمال خاور اردبیل و ۱۰ کیلومتر شهر نمین قرار دارد. رودخانه معروف «قره سو» از کنار این روستا عبور می‌کند.

«اوژن اوبن»، سفیر فرانسه در ایران در سفرنامه خود از این روستا به عنوان دروازه سرزمین تالش و ویلکیج نام برده است. روستای «نوجه ده» دارای ۱۵۴ خانوار است که صدرصد اهالی روستای «نوجه ده» با سواد هستند و به شغل دامداری و بیشتر کشاورزی مشغول هستند.

روستا دارای امکانات برق، آب، گاز، دفتر مخابرات، مسجد، دهیاری، شبکه بهداشت، پست بانک، چندین مغازه خواربارفروشی و یک واحد فروش محصولات کشاورزی است.

تنوع در کشت نقطه قوت کشاورزان روستای «نوجه ده»

روستای «نوجه ده» برخلاف خیلی از روستاهای دیگر از موقعیت اقتصادی و کشاورزی خوبی برخوردار است. اکثر اهالی دارای دو شغل بوده و در فصل زمستان به شغل‌های متفرقه مشغول هستند.

شهرک صنعتی شماره ۲ و ناحیه صنعتی «نوجه ده» در مجاورت روستا قرار دارند همچنین ده‌ها واحد مرغداری، گلخانه و واحدهای تولیدی در اطراف روستا مستقر هستند و کشاورزی در این روستا بصورت آبی و دیمی صورت می‌پذیرد که آب کشاورزی از رودخانه «قره سو» و چاه‌های نیمه ژرف تأمین می‌شود. هرچند حجم آب‌های زیر زمینی کاهش پیدا کرده است اما کشاورزی همچنان در این روستا رونق خوبی دارد.

اکثر زمین‌های روستا به آبیاری قطره‌ای مجهز هستند نکته قابل توجهی که کشاورزی روستای «نوجه ده» را از بقیه روستاها متمایز می‌کنند برنامه ریزی درست کشاورزان در تنوع محصول مورد کاشت است.

در حالی که کشاورزی تک محصولی معضل استان‌های کشور است. کشاورزی این روستا تک محصولی نبوده و علاوه بر کاشت سیب زمینی که محصول اصلی این روستا است به کاشت «گندم»، «جو»، «لوبیا»، «باقالی»، «ذرت»، «کلزا»، «آفتابگردان» و… مبادرت می‌ورزند تا در صورت عدم موفقیت در برداشت یک محصول، کشاورز متضرر نشده و محصول دیگر این کاستی را جبران کند. این نحوه مدیریت در کاشت قابل تحسین است.

هر چند همچنان نیاز به اصلاح کشت در این روستا احساس می‌شود اما هوشمندی کشاورزان روستا، باعث شده است در مصرف آب تا حدودی صرفه جویی شود. کلیه محصولات بصورت آبیاری قطره‌ای یا با نوار تیپ آبیاری می‌شوند.

«رحمان محمدزاده» اهال روستای «نوجه ده» به عنوان اولین کشاورز در کشور به صورت ابتکاری در آبیاری زمین‌های گندم از نوار تیپ استفاده نمودند که برداشت گندم نسبت به آبیاری سنتی به مراتب بالا رفت و ایشان موفق شدند از وزارت جهاد کشاورزی جایزه کشاورز نمونه را کسب نماید.

پل تاریخی «نوجه ده»

یکی از مکان‌های تاریخی این روستا پل سه چشمه «نوجه ده» است. این پل تاریخی در سال ۱۳۸۵ توسط سازمان میراث فرهنگی مورد ترمیم و بازسازی قرار گرفت. کارشناسان میراث فرهنگی قدمت این بنا را به دوره قاجاریه نسبت داده‌اند. این پل که با سنگ احداث شده. دارای پی، پایه و بدنه سنگی است. عرض پل در حدود ۶/۵ متر و طول آن در حدود ۲۵ متر است.

وجود پل‌های تاریخی متعدد این روستا را به روستای پل‌های تاریخی مشهور کرده است. از جمله پل‌های تاریخی روستای «نوجه ده» می‌توان به پل تاریخی «شاه عباس»، «شرشر»، «گور گورپی»، «گوشا کورپی» و… اشاره کرد.

لزوم تجهیز رودخانه قره سو به پایش آنلاین

ابراهیم وظیفه رئیس شورای اسلامی روستا در گفت و گو با خبرنگار مهر، از مردم روستا بخاطر مشارکت در امورات روستا تشکر و اظهار کرد: اهالی روستای «نوجه ده» در انجام کلیه امورات روستا پیش قدم هستند شورای اسلامی و دهیاری روستا را در انجام امورات روستا همراهی می‌کنند.

وی با بیان اینکه روستا به دلیل قرار گرفتن شهرک‌های صنعتی با چالش‌هایی جدی محیط زیستی مواجه است افزود: از مسئولان شهرستانی و استانی می‌خواهیم نسبت به حفظ محیط زیست روستا و اطراف شهرک‌های صنعتی برنامه ریزی صحیحی داشته باشند.

وظیفه با بیان اینکه در چند سال گذشته روستا با چالش پسآب تصفیه خانه‌های شهرک صنعتی شماره دو مواجه است خاطر نشان کرد: در یک سال گذشته با همکاری دادستان شهرستان نمین و مسئولان استانی و شهرستانی تا حدودی مشکل رودخانه «قره سو» حل شده است.

وی پیگیری مابقی مشکلات تصفیه خانه شهرک صنعتی را خواستار شد و تصریح کرد: اهالی روستای «نوجه ده» خواستار پایش آنلاین در محیط رودخانه «قره سو» هستند تا مردم دیگر تشویش و دغدغه آلودگی این رودخانه را نداشته باشند.



رحمان محمدزاده اهل روستای «نوجه ده» در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کشاورزان روستای «نوجه ده» نیاز به حمایت جدی از طرف مسئولان دارند اظهار کرد: وجود صنایع متعدد در اطراف روستا و قرارگرفتن این صنایع در زمین‌های کشاورزی و مراتع، سودی برای اهالی روستا ندارد.

وی افزود: تردد ماشین‌های شهرک صنعتی «نوجه ده» و دیگر صنایع باعث شده است راه‌های داخل روستا تخریب شده بطوری که پل داخل روستا در یک سال گذشته به دفعات تعمیر شده است و این هزینه بر دوش دهیاری است. ما خواستار اخذ عوارض از واحدهای صنعتی هستیم که با وجود پیگیری‌های شورای اسلامی و دهیاری تا کنون موفق نشده‌ایم

این عضو شورای اسلامی با بیان اینکه خیابان‌های اصلی روستا سال‌های گذشته آسفالت شده است خواستار آسفالت مابقی راه‌های روستایی هستیم افزود: ساماندهی رودخانه «قره سو» آرزوی دیرینه ی مردم روستاهای اطراف و روستای «نوجه ده» است.

محمد واهبی عضو شورای اسلامی روستای نوجه ده با بیان اینکه اهالی روستا و شهرک‌های صنعتی موجود از عدم آنتن دهی تلفن همراه گلایه مند هستند افزود: روستای «نوجه ده» سال‌های متمادی مورد بی لطفی قرار گرفته است و اهالی برای استفاده از زمین‌های خود در اطراف روستا با چالش مواجه هستند.

وی با بیان اینکه روستای «نوجه ده» فاقد سرانه ورزشی است؛ افزود: جوانان روستا از شورای اسلامی و دهیاری روستا خواستار پیگیری ایجاد زمین فوتبال و امکانات ورزشی هستند.

واهبی به وضعیت نامناسب نهرهای این روستا اشاره و افزود: کشاورزان روستای نوجه ده نیازمند توجه جدی مسئولان در بخش کشاورزی هستند.

خرید یک دستگاه بیل بکهو جهت ایجاد درآمد پایدار روستا

مهران امانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روستای «نوجه ده» به دلیل وجود راه‌های ارتباطی مختلف از موقعیت استراتژیکی برخوردار است اظهار کرد: مشکلات و مسائل درخواستی اهالی محترم روستای «نوجه ده» مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در راستای ایجاد درآمد پایدار یک دستگاه بیل بکهو با اخذ وام از استانداری توسط شورای اسلامی و دهیار روستا خریداری شده است افزود: مشکل آنتن دهی روستا مورد پیگیری قرار گرفته است و منتظر مجوز از وزارتخانه مربوطه هستیم.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه راه‌های اصلی روستای «نوجه ده» چند سال پیش آسفالت شده است و وضعیت مناسبی دارند افزود: بهسازی و آسفالت مابقی راه‌های فرعی داخل روستا در برنامه این فرمانداری قرار دارد.

وی با بیان اینکه توسعه روستاها در اولویت کاری دولت قرار دارد افزود: در دو سال گذشته با همکاری دادستان استان و شهرستان و مسئولان شهرستان معضل پسآب «قره سو» مورد پیگیری قرارگرفته است و ۹۰ درصد مشکل حل شده است مابقی مشکلات نیز در سال جاری پیگیری خواهیم کرد.



نصب چمن مصنوعی در روستای نوجه ده ن

ادر جاهدی بخشدار بخش مرکزی شهرستان نمین در گفت و گو با خبرنگار مهر، به نبود سرانه ورزشی در روستای نوجه ده اشاره و اظهار کرد: شورای اسلامی و دهیار روستا زمین مناسبی را برای ایجاد زمین فوتبال در اطراف روستا در نظر بگیرند تا موضوع نصب چمن مصنوعی از امور روستایی و اداره کل ورزش و جوانان پیگیری نمائیم.



وی از جمله کارهای انجام شده در سال جاری را زیبا سازی داخل روستا، نصب دوربین‌های پلاک خوان در روستا و کاشت ۶۰۰ اسلحه نهال مثمر و غیر مثمر و تجهیز به آبیاری قطره‌ای عنوان کرد و افزود: بلوار ورودی روستا بهسازی شده و کلیه جداول و مبلمان روستا رنگ آمیزی شده است.

نادر جاهدی از مشارکت مردم در امورات روستا تشکر و افزود: امسال هیآت امنای روستا با همکاری اهالی روستا آرامستان روستا را با هزینه کرد بیش از ۳۷۰ میلیون تومان ساماندهی کردند.