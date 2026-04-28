نادر جاهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: برای راحتی مردم روستاهای منطقه، ساخت و بهبود راههای روستایی، از جمله نوجهده، را دنبال میکنیم.
وی با اشاره به اینکه زیرگذر عابر پیاده نوجهده سالها بیاستفاده مانده بود؛ افزود: اداره راهداری شهرستان پلههای آن را بازسازی، دیوارهای داخل زیرگذر را رنگآمیزی و چراغ روشنایی نصب خواهد کرد.
بخشدار مرکزی نمین بیان کرد: مسیر عبور ماشینها از این زیرگذر بسیار خطرناک است و باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: این موضوع را در نخستین جلسه شورای ترافیک مطرح میکنیم تا یک تصمیم کارشناسی گرفته شود.
جاهد درباره درخواست روستاییان برای تبدیل آبراه روستا به دومین زیرگذر پیاده، تصریح کرد: این درخواست را هم در شورای ترافیک مطرح میکنیم. اگر مشکل فنی نباشد، با همکاری اداره راهداری و کمک اهالی، آن را میسازیم.
وی با تحسین نهالکاری و تجهیز محوطه دهیاری نوجهده به آبیاری قطرهای، گفت: این روستا هیچ بوستان یا محل تفریحی ندارد. به شورای اسلامی و دهیاری پیشنهاد میکنم محوطه دهیاری را به بوستان عمومی تبدیل کنند.
بخشدار مرکزی نمین در پایان به نبود درآمد پایدار در روستاهای شهرستان اشاره کرد و گفت: شورا و دهیاری از ظرفیتهای روستای نوجهده برای ایجاد درآمد ماندگار استفاده کنند.
نظر شما