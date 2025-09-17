  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳

تیم فوتسال کاشتلند قهرمان مسابقات فوتسال بانوان استان اردبیل شد

اردبیل- تیم کاشتلند اردبیل در سری مسابقات فوتسال بانوان استان اردبیل به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، غیایی‌مقدم، نایب‌رئیس بانوان هیئت فوتبال استان اردبیل، عصر چهارشنبه در مراسم اختتامییه فوتسال بانوان استان اردبیل، ضمن تبریک به تیم کاشتلند اردبیل، بعنوان قهرمان این مسابقات و دیگر تیم‌های برتر، از تلاش هیئت فوتبال استان در برگزاری منظم این مسابقات قدردانی کرد.

عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز در مراسم اختتامیه با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی ویژه بانوان در استان، گفت: حمایت از فوتبال و فوتسال بانوان یکی از مبانی اصلی برنامه‌های اداره کل ورزش و جوانان استان است.

صمد نوتاش، رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل نیز در این مراسم اظهار داشت: رشد و توسعه فوتبال بانوان از اولویت‌های اصلی هیئت فوتبال استان است و در این راستا مسابقات متنوعی در استان برگزار می‌شود.

وی افزود: حضور چند بازیکن ملی‌پوش و همچنین بانوان داور استان در سطح اول فوتبال کشور، نشان‌دهنده ظرفیت بالای فوتبال و فوتسال بانوان اردبیل است.»

مراسم اهدای جام و جوایز این رقابت‌ها با حضور عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل و صمد نوتاش، رئیس هیئت فوتبال استان برگزار شد.

