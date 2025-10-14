قلندری:‍ عملیات اجرایی سردخانه نگهداری غذایی در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر سه شنبه در عملیات اجرایی سردخانه نگهداری غذایی در دمای صفر درجه، اظهار کرد: میزان ظرفیت اسمی این طرح یک هزارتن در سال و با اشتغال بیش از ۱۰ نفر است و میزان سرمایه گذاری این طرح ۴۵۰ میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان اردبیل یکی از قطب‌های مهم کشاورزی است؛ افزود: نیاز است صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی درشهرستان اردبیل توسعه یابد و ا زسرمایه گذاران دراین زمینه به صورت ویژه حمایت می‌شود.

فرماندار اردبیل گفت: سالانه حدود ۶۰۰ هزارتن سیب زمینی در شهرستان اردبیل تولید می‌شود و راه اندازی و توسعه صنایع تبدیلی این محصول در اولویت است.

قلندری با اشاره به اینکه متأسفانه بسیاری از محصولات کشاورزی تولید شده در شهرستان از جمله سیب زمینی به صورت خام به فروش می‌رسد، ادامه داد: این امر آفت بزرگ است و باید برای رونق صادرات محصولات کشاورزی ازخام فروشی جلوگیری و صنایع تبدیلی نوین راه اندازی شود.

وی تصریح کرد: همچنین در راستای توسعه محصولات کشاورزی و آب زی، شهرک کشاورزی درمساحت ۱۶۰ هکتار در قالب آبزیان، گلخانه و صنایع تبدیلی در شهرستان اردبیل راه اندازی می‌شود.