کشف ۹ کیلوگرم تریاک از موتورسیکلت در جاده‌های فرعی رودان به سمت فاریاب

بندرعباس- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان از کشف ۹ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پاسگاه انتظامی یک موتورسیکلت در جاده فرعی موسوم به جاده گاز در مسیر رودان به فاریاب متوقف شد که پس از بازرسی مقدار ۹ کیلوگرم ماده مخدر تریاک از آن کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی با صدور دستور قضائی روانه بازداشتگاه شد.

دادستان رودان با تأکید بر تداوم اقدامات دستگاه قضائی و پلیس در مقابله بی‌امان با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: جاده‌های فرعی و مسیرهای کم‌تردد نیز تحت کنترل و رصد دائم نیروهای انتظامی قرار دارد و برخورد با سوداگران مرگ بدون هیچ اغماضی ادامه خواهد داشت.

