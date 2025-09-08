زمین گیر شدن دو سوداگر مرگ با ۹۰ کیلو تریاک در شهرستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آقا علی یوسف وند در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های هدفمند پلیس برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، مأموران انتظامی شهرستان رودان با اقدامات دقیق اطلاعاتی و فنی از تردد یک محموله مواد مخدر مطلع شده و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران ایستگاه بازرسی شهید مریدی این شهرستان با تشکیل تیم عملیاتی به محل و مسیر تردد احتمالی قاچاقچیان اعزام و حین گشت زنی و تعقیب و مراقبت‌های لازم خودرو سمند قاچاقچیان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی خودروی مذکور را متوقف کردند.

این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو توقیفی مقدار ۹۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد، اظهار کرد: در این رابطه ۲ نفر قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان در پایان با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه نخواهد داد مجرمان و سوداگران مرگ امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنندو از عموم مردم فهیم استان درخواست می‌گردد در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت قاچاق مواد مخدر مراتب را از طریق شماره ۱۲۸ به پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.