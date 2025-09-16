دستگیری ۲ سارق مسلح با ۱۳ فقره زورگیری در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود زندی، سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: پس از مراجعه یکی از شهروندان خانم و اعلام سرقت النگوهای وی توسط ۲ سارق به شکل زورگیری، دستگیری این مجرمان در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۲۲ دربند قرار گرفت.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: پس از مراجعه مأموران به محلی که سرقت در آن رخ داده بود و با استفاده از شیوه‌های نوین پلیسی موفق به شناسایی هویت آنها شدند و مشخصات ظاهری این متهمان را در اختیار تمامی واحدهای گشت قرار دادند.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس هنگام گشت زنی در سطح حوزه متوجه حضور متهمان به همراه همان خودرویی که به وسیله آن اقدام به سرقت می‌کردند شدند و سریعاً برای آنها اقدام کردند اما متهمان با مشاهده مأموران از محل متواری شدند که طی یک تعقیب و گریز و و با ایجاد طرح مهار خودروی آنها متوقف و هر دوی آنها دستگیر شدند.

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت خاطر نشان کرد: پس از انتقال متهمان به کلانتری، به جرم خود مبنی بر زورگیری و ۱۳ فقره جرم ارتکابی مشابه اعتراف کردند و تا کنون هشت مالباخته ضمن حضور در کلانتری از متهمان شکایت کرده‌اند.

سرهنگ زندی با اشاره به اینکه متهمان برای رسیدگی قضائی به دادسرا منتقل شده‌اند، گفت: شهروندان در صورت مشاهده مواردی همچون سرقت به عنف و زورگیری سریعاً با سامانه ۱۱۰ پلیس تماس حاصل فرمایند و موضوع را گزارش دهند.