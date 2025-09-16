به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی گفت: مأموران پاسگاه انتظامی فیلگاه شهرستان کهگیلویه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محورهای مواصلاتی این شهرستان ایست و بازرسی دایر کردند.

وی افزود: مأموران حین انجام ایست و بازرسی به یک دستگاه خودروی وانت آریسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو ۱۵۸ دستگاه لپ تاپ فاقد مجوز کشف که کارشناسان اقتصادی ارزش محموله قاچاق را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

وی اضافه کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و به مرجع قضائی تحویل و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.