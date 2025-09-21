به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خانه ملت، وحید کنعانی کلور، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه اخیر سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه معلمان، گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از معلمان حق‌التدریس در مدارس غیردولتی از پوشش بیمه کامل محروم هستند و این مسئله امنیت شغلی و رفاه معیشتی آنان را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.

نماینده مردم کوثر و خلخال در مجلس شورای اسلامی، افزود: امضای تفاهم‌نامه بیمه معلمان اقدامی مثبت و ضروری است، اما کافی نیست، کمیسیون آموزش به عنوان مدافع حقوق معلمان در مدارس دولتی و غیردولتی، بر اجرای کامل چنین تفاهم‌نامه‌ای تاکید دارد و مدارس موظف هستند تمامی کارکنان خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند.

شرط تمدید مجوز مدارس غیردولتی، منوط به بیمه معلمان

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس سیاست‌های در حال تدوین، تمدید و صدور مجوز مدارس غیردولتی باید منوط به ارائه لیست بیمه معلمان باشد و در صورت کوتاهی، مجوز این مدارس تمدید نخواهد شد؛ همچنین، اگر سامانه‌ای نظارتی طراحی شود که امکان ثبت شکایات معلمان، پیگیری تخلفات و حتی ارجاع موارد به مراجع قضائی را فراهم خواهد کرد بی تردید کمتر با چنین تخلفاتی مواجه خواهیم بود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه بیمه حداقلی‌ترین حق رفاهی فرهنگیان است، تصریح کرد: معلمان نهضتی، پیش‌دبستانی و طرح امین که سال‌ها در مدارس تدریس می‌کنند نباید بدون بیمه باقی بمانند، کمیسیون آموزش بر این باور است که هیچ مدرسه‌ای حق ندارد با سهل‌انگاری در پرداخت بیمه، حقوق معلمان را پایمال کند.

کنعانی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت کوتاهی مدیران و صاحبان امتیاز مدارس، مهلت مشخصی برای اصلاح وضعیت در نظر گرفته می‌شود و در غیر این صورت، کاهش رتبه مدرسه، جریمه مالی و حتی لغو مجوز در دستور کار خواهد بود؛ کمیسیون آموزش مصمم است با رویکرد حمایتی و نظارتی، زمینه تأمین امنیت شغلی و رفاه معلمان غیردولتی را فراهم آورد.