به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه آرادان همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم در محل سالن آموزش و پرورش این شهر، بیان کرد: نظام اداری کشور به ویژه حوزه آموزش و پرورش به بلوغ و پختگی قابل توجه رسیده است.

وی از مجاهدت و تلاش‌های مجموعه مدیران، معلمان و کارکنان اداری تقدیر کرد و افزود: مسیر خدمت با همین تعهد و مسئولیت پذیری با قوت ادامه دار است.

عضو خانه ملت با تاکید به اینکه هیچ وقفه‌ای با توجه به شرایط جنگی در پیش روی آموزش قرار نگرفته است، تصریح کرد: با وجود مشکلات آموزش هیچ گاه متوقف نشده است.

عربی خواستار تلاش مدیران در شرایط کنونی و لزوم پاسخگویی آن ها در برابر مردم شد و ادامه داد: راه عبور از مشکلات کشور انجام وظایف دقیق توسط مسئولان و کارکنان در هر جایگاه است.

وی ادامه داد: در این برهه حساس کنونی وظیفه ما تلاش حداکثری است تا روند ارائه خدمت به مردم بدون وقفه تداوم پیدا کند.