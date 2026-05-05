۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

نظام اداری کشور به بلوغ رسیده است؛ وظیفه‌شناسی لازمه عبور از بحران

گرمسار- نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با تجلیل از مجاهدت معلمان و کارکنان اداری، گفت: علی‌رغم شرایط سخت و جنگی، آموزش هیچ‌گاه متوقف نشد و این نشان از بلوغ و پختگی نظام اداری کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه آرادان همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم در محل سالن آموزش و پرورش این شهر، بیان کرد: نظام اداری کشور به ویژه حوزه آموزش و پرورش به بلوغ و پختگی قابل توجه رسیده است.

وی از مجاهدت و تلاش‌های مجموعه مدیران، معلمان و کارکنان اداری تقدیر کرد و افزود: مسیر خدمت با همین تعهد و مسئولیت پذیری با قوت ادامه دار است.

عضو خانه ملت با تاکید به اینکه هیچ وقفه‌ای با توجه به شرایط جنگی در پیش روی آموزش قرار نگرفته است، تصریح کرد: با وجود مشکلات آموزش هیچ گاه متوقف نشده است.

عربی خواستار تلاش مدیران در شرایط کنونی و لزوم پاسخگویی آن ها در برابر مردم شد و ادامه داد: راه عبور از مشکلات کشور انجام وظایف دقیق توسط مسئولان و کارکنان در هر جایگاه است.

وی ادامه داد: در این برهه حساس کنونی وظیفه ما تلاش حداکثری است تا روند ارائه خدمت به مردم بدون وقفه تداوم پیدا کند.

