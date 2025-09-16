جشن احیای گور ایرانی؛ گورخر ایرانی در گرمسار به جمعیت پایدار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل محیط زیست سمنان با بیان اینکه جشن احیای گور ایرانی در پارک ملی کویر گرمسار برگزار می‌شود، ابراز داشت: گور ایرانی بعد از چند دهه انقراض امروز به جمعیت پایدار رسیده است.

وی با بیان اینکه عملیات احیا و معرفی دوباره گور ایرانی به پارک ملی کویر گرمسار از سال ۹۷ کلید خورده است، افزود: کار با انتقال ۹ گورخر آغاز و هم اکنون به ۵۰ رأس رسیده است.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه طی سال جاری هشت کره متولد شدند، ابراز داشت: با تقویت زیر ساخت‌ها و ایجاد پایداری شرایط زیست با تعریف گور ایرانی با موفقیت همراه بوده است.

یوسف پور با بیان اینکه به شکرانه این اقدام خجسته برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری این جشن هشتم آبان روز محیط‌بان خواهد بود، تصریح کرد: از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری این مراسم بهره گرفته خواهد شد.

وی افزود: برای روز محیط‌بان نیز اجرای برنامه فاخر در دستور خواهد بود تا به بهترین نحو بتوان از نیروهای خدوم محیط بانی قدردانی لازم به عمل آورده شود.