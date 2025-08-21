سعید یوسف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سرشماری سالانه گورخر آسیایی در پارک ملی توران شاهرود اجرا شد، ابزار داشت: این اقدام با همراهی همیاران و دوست داران محیط زیست، سازمان‌های مردم نهاد و عاشقان حیات وحش انجام گرفت.

وی با بیان اینکه ۱۴ اکیپ برای سرشماری گورخر آسیایی در توران شاهرود بسیج شدند، افزود: همه گروه‌ها یک دل و یک صدد برای پاسداری از این میراث ارزشمند طبیعت در میدان حضور یافتند.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه پارک ملی توران شاهرود خانه گور ایرانی است، ابراز داشت: جمعیت گور ایرانی نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است.

یوسف پور تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامه، پایش دقیق جمعیت حیات‌وحش و بررسی وضعیت زیستگاه‌ها است تا بتوان برنامه‌های حفاظتی مؤثرتری برای آینده تدوین کنیم.

وی از انجام سرشماری وحوش در منطقه کرباسی پارک ملی توران خبر داد و افزود: این سرشماری با حضور بهمن نجفی، مدیر اجرایی منطقه، همیاران محلی و محیط‌بانان با هدف پایش دقیق جمعیت حیات‌وحش و بررسی وضعیت زیستگاه‌ها انجام گرفت.