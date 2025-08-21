  1. استانها
هم‌صدایی برای نجات گورخرهای خارتوران؛ سرشماری با حضور گسترده سمن‌ها

شاهرود- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از انجام سرشماری سالانه گورخر آسیایی در پارک ملی توران شاهرود با هدف پایش دقیق جمعیت و وضعیت زیستگاه‌ها برای تدوین برنامه‌های حفاظتی خبر داد.

سعید یوسف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سرشماری سالانه گورخر آسیایی در پارک ملی توران شاهرود اجرا شد، ابزار داشت: این اقدام با همراهی همیاران و دوست داران محیط زیست، سازمان‌های مردم نهاد و عاشقان حیات وحش انجام گرفت.

وی با بیان اینکه ۱۴ اکیپ برای سرشماری گورخر آسیایی در توران شاهرود بسیج شدند، افزود: همه گروه‌ها یک دل و یک صدد برای پاسداری از این میراث ارزشمند طبیعت در میدان حضور یافتند.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه پارک ملی توران شاهرود خانه گور ایرانی است، ابراز داشت: جمعیت گور ایرانی نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است.

یوسف پور تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامه، پایش دقیق جمعیت حیات‌وحش و بررسی وضعیت زیستگاه‌ها است تا بتوان برنامه‌های حفاظتی مؤثرتری برای آینده تدوین کنیم.

وی از انجام سرشماری وحوش در منطقه کرباسی پارک ملی توران خبر داد و افزود: این سرشماری با حضور بهمن نجفی، مدیر اجرایی منطقه، همیاران محلی و محیط‌بانان با هدف پایش دقیق جمعیت حیات‌وحش و بررسی وضعیت زیستگاه‌ها انجام گرفت.

