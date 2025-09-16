علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیست و هشتمین دوره نمایشگاه الکامپ طبق برنامهریزی انجامشده، از تاریخ ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ تغییری در زمان برگزاری این رویداد اعمال نشده است، افزود: بر اساس آخرین اعلام شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی، زمان برگزاری الکامپ پابرجاست و تا این لحظه تغییری در تقویم نمایشگاهی صورت نگرفته است.
حکیمجوادی در پایان گفت: در صورت عدم بروز مشکلات غیرمترقبه، نمایشگاه الکامپ در موعد مقرر برگزار میشود.
به گزارش مهر، سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در نشست خبری اخیر خود تاکید کرده بود که برگزاری هرگونه نمایشگاه در دو هفته اول مهرماه و دو هفته پایانی اسفندماه ممنوع است.
