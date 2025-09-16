به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، هدف از این فراخوان، فراهم کردن فرصتی برای معرفی بهتر برنامهها، محصولات و نوآوریهای شرکتکنندگان و همچنین دعوت از مخاطبان برای بازدید از غرفههای آنان در روزهای برگزاری نمایشگاه است.
به همین منظور، این ویدئوها بهصورت مرتب و برنامهریزیشده در شبکههای اجتماعی منتشر خواهد شد تا مخاطبان ضمن آشنایی اولیه با مجموعههای حاضر در الکامپ، مسیر بهتری برای بازدید هدفمند از نمایشگاه داشته باشند.
بیست و هشتمین دوره نمایشگاه الکامپ از ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
نظر شما