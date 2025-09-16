  1. دانش و فناوری
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۲

انتشار ویدئوهای معرفی شرکت‌کنندگان الکامپ ۲۸ آغاز شد

انتشار ویدئوهای معرفی شرکت‌کنندگان الکامپ ۲۸ آغاز شد

در پی فراخوان ستاد اجرایی نمایشگاه الکامپ ۲۸ برای معرفی مشارکت‌کنندگان، مجموعه‌ای از ویدئوهای یک‌دقیقه‌ای از سوی شرکت‌ها و استارتاپ‌های حاضر در نمایشگاه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، هدف از این فراخوان، فراهم کردن فرصتی برای معرفی بهتر برنامه‌ها، محصولات و نوآوری‌های شرکت‌کنندگان و همچنین دعوت از مخاطبان برای بازدید از غرفه‌های آنان در روزهای برگزاری نمایشگاه است.

به همین منظور، این ویدئوها به‌صورت مرتب و برنامه‌ریزی‌شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد تا مخاطبان ضمن آشنایی اولیه با مجموعه‌های حاضر در الکامپ، مسیر بهتری برای بازدید هدفمند از نمایشگاه داشته باشند.

بیست و هشتمین دوره نمایشگاه الکامپ از ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

کد خبر 6591057
هنگامه فروغی

