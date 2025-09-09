به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، رقابت «الکامپیچ ۱۴۰۴» امسال با حضور ۶۵ تیم استارتآپی راهیافته به مرحله نهایی، فرصتی کمنظیر را برای سرمایهگذاران و علاقهمندان به نوآوری فراهم کرده است. تنوع و گستردگی حوزههای فعالیت این تیمها، رنگ و بوی خلاقیت ویژهای به این دوره بخشیده است؛ از فناوری اطلاعات گرفته تا سلامت، آموزش، کشاورزی و انرژی پاک.
ترکیب آماری تیمهای حاضر به تفکیک حوزه فعالیت:
• آموزش: ۶ تیم
• انرژی و محیطزیست: ۲ تیم
• خردفروشی و تجارت الکترونیک: ۵ تیم
• رسانه و سرگرمی: ۴ تیم
• سلامت و پزشکی: ۸ تیم
• شهر هوشمند و حملونقل: ۳ تیم
• فناوری اطلاعات و نرمافزار: ۳۰ تیم
• کشاورزی: ۱ تیم
• فینتک، مالی و بیمه: ۶ تیم
با اختصاص نزدیک به نیمی از رقابت به حوزه فناوری اطلاعات و نرمافزار، فرصتهای چشمگیری برای سرمایهگذاری در این بخش وجود دارد. در کنار آن، حوزههایی نوظهور همچون کشاورزی دیجیتال، انرژی پاک، سلامت و تجارت الکترونیک نیز ظرفیتهای قابلتوجهی را برای سرمایهگذاران ارائه میدهند.
آیدین کشاورز، مدیر الکامپیچ، اعلام کرد: رقابتها از ۳ تا ۶ مهرماه در سالنهای ۸ و ۹ نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار خواهد شد. جزئیات مربوط به زمان ارائه تیمها و نام آنها متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
الکامپیچ ۱۴۰۴، امسال بیش از هر زمان دیگری به بستری جذاب برای سرمایهگذاران تبدیل شده است؛ جایی که نوآوریهای متنوع میتوانند آغازگر مسیرهای تازه در اقتصاد دیجیتال کشور باشند.
نظر شما