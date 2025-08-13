نمایشگاه الکامپ با حضور شرکتهای خارجی مهرماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حیدری، دبیر اجرایی بیستوهشتمین نمایشگاه الکامپ در نشست خبری نمایشگاه الکامپ که صبح امروز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد با اشاره به برگزاری با تاخیر نمایشگاه گفت: نمایشگاه الکامپ که پیشتر قرار بود در تاریخ ۲۷ خردادماه برگزار شود، به دلایلی در آستانه برگزاری لغو شد. با این حال هم اکنون، شرایط برای برگزاری مجدد فراهم شده و این نمایشگاه از سوم تا ششم مهرماه ۱۴۰۴ به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
وی افزود:در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۵۰۰ شرکت داخلی و حدود ۷۰ شرکت خارجی حضور خواهند داشت. اگرچه به دلیل شرایط خاص اخیر، برخی شرکتها از حضور در نمایشگاه انصراف داده بودند، اما با رایزنیهای صورتگرفته، بیش از ۵۰ درصد از این شرکتها مجدداً اعلام آمادگی کردهاند و در این دوره شرکت خواهند کرد.
حیدری ادامه داد: از نکات قابل توجه، حمایتهای جدید و نویدبخش از سوی شرکت سهامی نمایشگاههاست که پیگیریهای لازم برای اجرایی شدن آنها در جریان است. امید است این حمایتها منجر به برگزاری باشکوهتر نمایشگاه شود.
وی تصریح کرد:الکامپ امسال، همانند دورههای پیشین، دارای رویدادهای جانبی متعدد و متنوعی است. یکی از این رویدادها که همواره با همکاری سازمانها و نهادهای تخصصی برگزار میشود، رویدادهای فناورانه است. همچنین امسال، سخنرانیهایی تحت عنوان "تاکسها" در سه نقطه از نمایشگاه پیشبینی شده که تاکنون حدود ۱۵۰ نفر برای شرکت در این برنامهها ثبتنام کردهاند.
وی افزود:در بخش نوآوری و فناوریهای نوین، سالن تخصصی «الکاماِی» برای شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است. همچنین، سالن «دولت هوشمند» در سالن ۲۷ با حضور دستگاههای اجرایی برگزار میشود. مسابقات استارتاپی نیز بهعنوان بخشی از برنامههای جانبی در جریان خواهند بود.
حیدری همچنین گفت: از دیگر دستاوردهای مهم، نهایی شدن مذاکرات با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان است که در نتیجه آن، حضور تیمهای نخبگان دانشآموزی در بخش دوم استارتاپها پیشبینی شده است.
وی در پایان گفت:نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ با شعار «سرمایهگذاری هوشمند، توسعه پایدار» و تمرکز ویژه بر امنیت سایبری برگزار خواهد شد و سالنهای تخصصی نیز به این موضوع اختصاص یافتهاند.
