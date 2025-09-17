برگزاری مناظره «هویت ملی یا هویت دینی؟ تبیین پیامدهای انکار هویت ملی»

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن‌الحسن (ع) با همکاری کمیته کرسی‌های آزاداندیشی استان تهران، میزبان کرسی مناظره‌ای با موضوع «هویت ملی یا هویت دینی؟ نقد دیدگاه‌های تقلیل‌گرایانه و تبیین پیامدهای انکار هویت ملی» خواهد بود.

این برنامه با حضور حجت‌الاسلام حامد وفسی و حجت‌الاسلام فرامرز فیاضی به‌عنوان مناظره‌کنندگان و با دبیری علمی حجت‌الاسلام جواد قدیری حاجی‌آبادی برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این کرسی چهارشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۳۰ در مسجد جامع حضرت قاسم بن‌الحسن (ع) واقع در تقاطع بزرگراه امام علی (ع) و شهید محلاتی (آهنگ)، خیابان شهید صالحی است.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از طریق پخش زنده اینترنتی به نشانی https://B2n.ir/d13363 دنبال کنند.