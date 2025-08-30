توضیحات ظفرقندی درباره پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا ظفرقندی، با تأکید بر برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، از آغاز تدریجی آن از مناطق محروم، روستاها و شهرهای کوچک خبر داد و گفت: هدف این است که مردم مناطق محروم دسترسی عادلانه و مطمئنی به خدمات پزشکی داشته باشند به گونه‌ای که ضمن حفظ کرامت، بتوانند در مسیر سلامت از خدمات سطوح مختلف، از کلینیک‌های سطح ۲ تا بیمارستان‌های سطح ۳ بهره‌مند شوند.

وی افزود: در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حاضر شدم تا درباره عملیات اجرایی و برنامه‌ریزی‌هایی که تاکنون در مورد پزشکی خانواده انجام شده و برای آینده داریم، توضیح دهم.

طفرقندی با بیان اینکه مقدمات این برنامه در قالب یک سند با هماهنگی رئیس جمهور، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و کارشناسان حوزه سلامت فراهم شده است، ادامه داد: ما قصد داریم اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را ابتدا از مناطق محروم، روستاها و شهرهای کوچک زیر ۲۰ هزار نفر شروع کنیم و این حرکت تدریجی است و با توجه به منابع، کم‌کم به سایر نقاط کشور نیز گسترش خواهد یافت.

وی درباره تجارب جهانی در اجرای این طرح، گفت: این طرح پیچیده و زمان‌بر است و در ترکیه حدود ۱۰ سال و در انگلستان نزدیک به ۲۰ سال طول کشیده تا نظام ارجاع به طور کامل اجرا شود و ما هم باید با صبر و برنامه‌ریزی دقیق این مسیر را طی کنیم.

ظفرقندی تاکید کرد: هدف ما این است که مردم مناطق محروم دسترسی عادلانه و مطمئنی به خدمات پزشکی داشته باشند به گونه‌ای که ضمن حفظ کرامت، بتوانند در مسیر سلامت از خدمات سطوح مختلف، از کلینیک‌های سطح ۲ تا بیمارستان‌های سطح ۳ بهره‌مند شوند و مسیر مشخصی برای آنان تبیین شود.

وزیر بهداشت درباره تأمین منابع این برنامه، یادآور شد: اصول برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مطرح و مشکلات و مسائل بازگو شد و قدم‌های بعدی برنامه پزشکی خانواده را به تدریج با تأمین منابع پیگیری خواهیم کرد.