به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در توضیح جزئیات نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، گفت: سوالات بیت‌الله عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس و علیرضا عباسی نماینده مردم کرج از وزیر بهداشت مطرح و پس از توضیحات ظفرقندی، سوال عبدالهی برای بررسی‌های بیشتر مراعا ماند و عباسی نیز از پاسخ‌های وزیر قانع شد.

وی با یادآوری استماع گزارش وزیر بهداشت در مورد نحوه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور، افزود: رئیس جمهور بیش از دو دهه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بوده و به صورت مکرر اجرای این طرح را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای برون‌رفت از ناترازی در هزینه‌های بهداشت و درمان کشور مطرح و تاکید داشت که اجرای صحیح پزشک خانواده، یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اقدامات در اصلاح ساختار نظام سلامت کشور است.

وی یادآور شد: پزشکیان در دوره‌های مختلف در کسوت نمایندگی مجلس، بارها در جلسات مختلف با وزرای بهداشت تأکید داشته که اجرای کامل و دقیق پزشک خانواده یک ضرورت ملی است و اگر اجرا شود نظام سلامت می‌تواند به عنوان یک الگو در دنیا معرفی شود و به عنوان مثال تاکید داشت که اگر یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده محقق و تخصیص پیدا کند و ۱۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت اختصاص یابد، می‌توان شاهد ارتقا چشمگیر کیفی و کمی خدمات سلامت در کشور بود.

اسحاقی افزود: در همین راستا، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز همواره حمایت قاطع خود را از اجرای کامل، دقیق و اصولی برنامه پزشک خانواده اعلام کرده و اعضا در نشست روز گذشته هم با حضور وزیر بهداشت، بر تحقق اهداف برنامه پزشک خانواده یعنی ساماندهی نظام سلامت کشور، افزایش عدالت در سلامت و پاسخ‌گویی در بازار سلامت، گسترش دسترسی و پوشش خدمات سلامت، کاهش هزینه‌های غیرضروری در بازار سلامت، حذف تقاضای القایی، منطقی‌سازی بهره‌مندی از خدمات تخصصی سرپایی، سلامت نگر کردن بیمه‌ها و تغییر پزشک درمان نگر به پزشک خانواده پاسخگو تأکید کردند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: البته باید این نکته مورد توجه جدی قرار گیرد که متولی اجرای برنامه پزشک خانواده، تنها وزارت بهداشت نیست بلکه کل دولت باید در اجرای این طرح مشارکت داشته باشد و ما بارها در کمیسیون تأکید کرده‌ایم که اگر تنها وزارت بهداشت را مکلف به اجرای این برنامه کنیم، قطعاً شکست خواهد خورد؛ اجرای موفق پزشک خانواده، نیازمند ورود و همراهی جدی بدنه اصلی دولت است و این موضوع باید با مشارکت و مسئولیت‌پذیری مستقیم نهادهایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه شود چرا که تأمین منابع مالی، زیرساخت‌های ارتباطی و پایگاه‌های داده سلامت، همگی نیازمند همکاری بین‌بخشی دولت است.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت نیز با امیدواری از حمایت قاطع رئیس‌جمهور نسبت به اجرای این برنامه سخن گفت و به گفته ظفرقندی، رئیس‌جمهور دستورهای صریحی به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات داده‌اند تا تمامی ابزارهای لازم برای اجرای پزشک خانواده فراهم شود با این حال، تأکید شد که اگر این دستورات تنها در بخشی از دولت اجرا شود یا ناقص پیش برود، طرح پزشک خانواده با شکست مواجه خواهد شد و در آن صورت، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افزایش نارضایتی هم از سوی خدمت‌دهندگان و هم خدمت‌گیرندگان در حوزه سلامت خواهیم بود؛ در نهایت هشدار می‌دهیم که اگر این فرصت طلایی که اراده‌ای قوی برای اجرای طرح پزشک خانواده به وجود آمده، از دست برود، شاید دیگر اجرای مجدد آن امکان‌پذیر نباشد.