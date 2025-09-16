لزوم تکمیل بانک اطلاعات بحران شهرستان دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان دشتی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاهها در شرایط بحرانی اظهار کرد: با توجه به ورود به فصل پاییز، لایروبی درههای فصلی و پاکسازی دهانه پلها باید بهطور جدی دنبال شود.
وی افزود: تشکیل تیمهای واکنش سریع در برخی ادارات ضروری است و بانک اطلاعات بحران شهرستان باید تکمیل گردد تا در مواقع اضطراری بتوان تصمیمگیری سریع و مؤثر داشت.
فرماندار دشتی با بیان اینکه در زمان بحران مدیران باید پاسخگو باشند، گفت: ساختوسازها باید اصولی، بومی و با هدف استاندارد سازی با هماهنگی مراکزی نظیر آتشنشانی انجام شود و در کنار آن بیمه منازل مسکونی در شهرها و روستاها نیز باید با جدیت پیگیری گردد.
مقاتلی از تلاش برای تجهیز برخی روستاهای شهرستان به ماشین آتشنشانی خبر داد و خاطرنشان کرد: برگزاری دورههای آموزشی و مانورهای امداد و نجات در سطح شهرستان از اولویتهای کاری حوزه بحران در فصل پیش رو است.
وی همچنین بر اتخاذ راهکارهای لازم برای مدیریت نوسانات برق و توجه جدی به مسائل ایمنی در صنوف تأکید کرد.
