به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: این نهاد به عنوان یک دستگاه اجرایی، در موضوع حذف کاغذ تابع سیاست‌های دولت و هم‌راستا با آن حرکت می‌کند.

وی گفت: پیش از این ابلاغیه دولت نیز مجموعه‌ای از اقدامات در شهرداری تهران آغاز شده است؛ هم در حوزه اتوماسیون داخلی شهرداری و هم در سامانه‌های برخطی که در اختیار مردم قرار دارد.

محمدخانی با اشاره به سامانه‌های «شهرزاد» و «شهریار» افزود: این سامانه‌ها فراتر از حذف کاغذ عمل می‌کنند و به مردم این امکان را می‌دهند که فرایندهای اداری مرتبط با شهرداری را از طریق گوشی‌های تلفن همراه خود انجام دهند. بنابراین اساساً دیگر نیازی به استفاده از کاغذ وجود ندارد.

سخنگوی شهرداری تهران تاکید کرد: در بخش‌هایی که هنوز مسیر کاغذی باقی مانده، تلاش می‌کنیم استفاده از کاغذ به طور کامل متوقف شود تا مردم نیازی به ارائه مدارک به صورت کاغذی نداشته باشند و بتوانند مدارک خود را از طریق گوشی‌های هوشمند یا رایانه بارگذاری کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا این موضوع به مناطق و معاونت‌های شهرداری ابلاغ شده یا خیر، گفت: بله، این ابلاغ صورت گرفته و همان‌طور که عرض کردم، مسیر اجرایی شدن آن نیز در حال طی شدن است.