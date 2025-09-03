به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی که امروز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد در حال برگزاری است، با بیان اینکه اخبار خوبی در مورد شرایط کاری در مجموعه شهرداری مطرح خواهد شد، اظهار کرد: انتخاب کارکنان نمونه روند سختی داشت و گمانه زنی‌ها تا آخرین لحظات ادامه داشت. با وجود افزایش سهمیه‌ها، متقاضیان نیز چند برابر شدند و قاعدتاً این موضوع مدیران را با چالش مواجه کرد.

وی با بیان اینکه تلاش شد کارکنانی که در رویداد نشان بهشت مورد کم توجهی قرار گرفتند، در این جشنواره مورد توجه قرار بگیرند، یادآور شد: کارکنان مجموعه‌های مختلف در ایام جنگ ۱۲ روزه تلاش‌های قابل توجهی داشتند که تلاش آنها قابل تقدیر است.

۸۴۹ خدمت متنوع شناسنامه دار در شهرداری وجود دارد

باقری با تأکید بر اینکه ۸۴۹ خدمت متنوع شناسنامه دار در شهرداری وجود دارد، تصریح کرد: شهرداری با هشت معاونت، ۲۲ منطقه، ۲۴ سازمان و ۲۱ شرکت اداره می‌شود. این ساختار یک ساختار پیچیده است و حتماً باید از تدابیر و راهبردهای مختلفی برای دستیابی به اهداف در این ساختار استفاده کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ۵۴ هزار و ۲۵۰ نفر در سامانه منابع انسانی شهرداری ثبت شده‌اند. تعدادی از کارکنان نیز به صورت پیمانکاری و یا قراردادی با شهرداری همکاری می‌کنند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته با ضریب بعد خانواده ۳.۳ درصد، ۵۷۵ هزار نفر عضو خانواده بزرگ شهرداری هستند.

باقری با بیان اینکه ۱۲۰ سال از راه اندازی شهرداری می‌گذرد، اظهار کرد: ۱۱ هزار نفر از کارکنان معادل بیش از ۲۰ درصد را بانوان، ۴۳ هزار و ۴۷ نفر معادل بیش از ۷۹ درصد را آقایان شامل می‌شوند. ۸۳ درصد کارکنان ما متأهل هستند و امیدواریم با مشوق‌های پیش بینی شده آمار ۱۷ درصدی تجرد نیز کاهش یابد.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: بیشترین تعداد کارکنان در بازه سنی ۴۰ تا ۴۴ سال قرار دارند و در کل میانگین سنی ۴۲ سال است. با این حساب یک سازمان خردمند، مجرب و پویا هستیم.

۶۰ درصد کارکنان شهرداری دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر هستند

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر و ۴۰ درصد تکنسین هستند، ادامه داد: در شهرداری با تنوع قراردادها و نظام جبران خدمت روبه رو هستیم؛ این تنوع کار را برای ما بسیار دشوار می‌کند. افرادی که از مسیر ایثارگری تبدیل وضعیت شدند، با کاهش ۲۸ درصدی حقوق مواجه شدند و دلیل آن تغییر نظام خدمت آنها بود. تفاوت حقوق کارکنان به دلیل تنوع قراردادهاست و با وجود این موضوع به دنبال همگرایی هستیم.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با اعلام اینکه معنویت و اخلاق مداری، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری در ایدئولوژی سازمانی ما مورد توجه قرار گرفته است، یادآور شد: شاخص ترین چالش‌هایی که در خانواده بزرگ و پیچیده شهرداری احصا شده شامل معیشت، رفاه، جبران خدمت، بهره وری نیروی انسانی، نظام سلامت و درمان، فرهنگ سازمانی، نظام‌های طبقه بندی سازمانی، طبقه بندی شغلی و موضوعات مربوط به بازنشستگی است.

وی اضافه کرد: ما باید روابط استخدامی را به سمتی ببریم که به هم نزدیک شوند. بهبود معیشت از جمله مواردی است که در این مسیر دنبال می‌کنیم. برای برون رفت از چالش‌ها اقدامات عملیاتی را آغاز کرده‌ایم.

طراحی نشان‌های بهشت و شجاعت برای دیده شدن زحمات کارکنان

باقری با اشاره به اقدامات شاخص در این حوزه، تصریح کرد: کارکنان به دنبال این هستند که دیده، شنیده و فهمیده شوند و برای تحقق به این خواسته‌ها، نشان بهشت را طراحی کردیم. در کشور، به غیر از دولت که نشان‌های ویژه ای دارد، ما در شهرداری برای دیده شدن کارکنان، نشان بهشت و نشان شجاعت را طراحی کردیم. در بخش‌های اقتصادی، تخصصی و عدالت سازمانی نیز نشان بهشت را طراحی کرده‌ایم و کارکنانی از بخش‌های مختلف برای بازگرداندن بیت المال کاندیدا شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه اگر آیین نامه بازنگری مسیر شغلی تغییر نمی‌کرد، نمی‌توانستیم ۶۰ درصد از احکام ارتقاء را صادر کنیم، یادآور شد: طراحی لیگ‌های مهارتی از دیگر اقدامات اجرایی است که استقبال ۱۱ هزار نفر را به همراه داشت. ۶ میلیون نفر ساعت آموزش تئوریک نیز در طول این دوره انجام شده است.

قرعه کشی مرحله دوم تشرف به مشهد مقدس؛ به‌زودی

باقری با بیان اینکه بسته خرسندساز نیز از دیگر اقداماتی است که در ۱۳ محور اجرایی شد، تصریح کرد: یک اقدام ویژه برگزاری تورهای گردشگری، سیاحتی و زیارتی بود که تمام کارکنان یک مرحله فیش تشرف به مشهد را دریافت کردند و بالغ بر ۹۵ درصد از افراد به مشهد مقدس سفر کردند. در دوره دوم با هتل مدینه الرضا قرارداد منعقد شده و با استقبال کارکنان همراه بوده است. قرعه کشی در مرحله دوم نیز انجام خواهد شد تا کارکنان از این سفر بهره مند شوند.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مشخص شد که ۳۵ هزار نفر به صورت داوطلبانه در جشنواره ورزشی بهشت شرکت کردند.

رونمایی از گواهینامه تخصصی سلامت حرفه‌ای؛ هفته آینده

وی با اعلام اینکه گواهینامه تخصصی سلامت حرفه‌ای صادر شده و هفته آینده رونمایی خواهد شد، اظهار کرد: پیش از هر انتصابی، افراد باید این گواهینامه را دریافت کنند. مدیران برای انتصابات از افرادی که این گواهینامه را دارند، انتخاب خود را انجام خواهند داد.

باقری همچنین خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که سیاست‌هایی اتخاذ کنیم تا منابع انسانی در ساختار پیچیده شهرداری بدرخشد. تدابیر اندیشیده شده و اطمینان داریم که نقش منابع انسانی در جهت گیری برنامه‌ها بسیار اثرگذار است.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ نفر پزشک در مجموعه شهر سالم شهرداری تهران فعالیت می‌کنند، یادآور شد: شب گذشته آیین تقدیر از پزشکان برگزار شد و در حاشیه این مراسم، قرارداد یکی از زمین‌ها برای مسکن کارکنان نهایی شد.

تفاهم‌نامه زمین مسکن امضا شد

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه با امضای این تفاهم نامه، زمینی برای مسکن کارکنان پیش بینی شده است، تصریح کرد: فرایندهای آن اعلام خواهد شد و اولین اطلاعیه برای پرداخت مبالغ به زودی صادر خواهد شد. ‌