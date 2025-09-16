تسریع در روند اجرای پروژه مسیر گردشگری کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران به همراه معاونین و مدیران شهری با حضور در محل اجرای پروژه مسیر گردشگری کودک ضمن بررسی آخرین روند پیشرفت عملیات عمرانی، خدمات شهری، ترافیکی و اجتماعی بر لزوم تکمیل سریع و آماده‌سازی این مجموعه ویژه کودکان تأکید کرد.

وی افزود: پروژه مسیر گردشگری کودک که تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد. این مجموعه با هدف ایجاد فضایی امن، جذاب و آموزشی برای کودکان طراحی شده است تا علاوه بر تفریح، زمینه ارتقای مهارت‌های اجتماعی، شناختی و حرکتی آنان فراهم شود.

امیدیان با اشاره به اهمیت تقویت فضاهای شهری ویژه کودکان در غرب تهران، افزود: تلاش می‌کنیم با سرعت‌بخشی به مراحل پایانی این طرح، به‌زودی شاهد افتتاح رسمی و بهره‌برداری از این فضای منحصربه‌فرد برای کودکان و خانواده‌ها باشیم.