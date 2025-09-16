  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

تسریع در روند اجرای پروژه مسیر گردشگری کودک

تسریع در روند اجرای پروژه مسیر گردشگری کودک

شهردار منطقه ۲۱ تهران بر تسریع روند اجرای پروژه مسیر گردشگری کودک تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران به همراه معاونین و مدیران شهری با حضور در محل اجرای پروژه مسیر گردشگری کودک ضمن بررسی آخرین روند پیشرفت عملیات عمرانی، خدمات شهری، ترافیکی و اجتماعی بر لزوم تکمیل سریع و آماده‌سازی این مجموعه ویژه کودکان تأکید کرد.

وی افزود: پروژه مسیر گردشگری کودک که تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد. این مجموعه با هدف ایجاد فضایی امن، جذاب و آموزشی برای کودکان طراحی شده است تا علاوه بر تفریح، زمینه ارتقای مهارت‌های اجتماعی، شناختی و حرکتی آنان فراهم شود.

امیدیان با اشاره به اهمیت تقویت فضاهای شهری ویژه کودکان در غرب تهران، افزود: تلاش می‌کنیم با سرعت‌بخشی به مراحل پایانی این طرح، به‌زودی شاهد افتتاح رسمی و بهره‌برداری از این فضای منحصربه‌فرد برای کودکان و خانواده‌ها باشیم.

کد خبر 6591289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها