به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شوقی عصر پنجشنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر ضمن تجلیل از تلاش‌های های خبرنگاران و عکاسان این مجموعه اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع رسانی و پیشرفت شهر دارند.

وی با اشاره به پیشرفت قابل توجه پروژه‌های زیرساختی شهری از جمله تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی شهدای هفت آذر، یک لاین تقاطع امام حسین (ع) و پروژه محور ژ ۵ شهید سلیمانی خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها در مراحل پایانی قرار دارند و به‌زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی افزود: این اقدامات بخشی از طرح بزرگ میثاق است که با هدف کاهش بار ترافیکی، ارتقای زیرساخت‌های شهری و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان اجرا می‌شود.

شهردار رشت با اشاره به اینکه ۴۰ پروژه شاخص سرمایه‌گذاری آماده فراخوان و اجرا است، گفت: روند اجرای آن‌ها با شتاب قابل توجهی ادامه دارد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به سال حمایت از سرمایه‌گذاری تصریح کرد: موضوعات سرمایه‌گذاری هر هفته مستمر در حال پیگیری است و بسته‌های متنوع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری و زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد.

شهردار رشت با تاکید بر اینکه فاز نخست رینگ ۹۰ متری در رشت در آینده نزدیک آغاز می‌شود، تصریح کرد: این مهم در کاهش بار ترافیک ورودی شهر رشت بسیار تأثیر گذار و حائز اهمیت است.

شوقی درباره پروژه‌های بازگشایی معابر نیز بیان کرد: محور سعدی به سرگل پس از پایان تملک‌ها وارد فاز اجرایی شده و در مراحل پایانی قرار دارد همچنین مسیر گلزاران به شهرک فرهنگیان پس از رفع معارضات آماده آسفالت و بهره‌برداری است همچنین پروژه مسیر کوی حسینی به خیابان نبوت نیز با هدف کاهش بار ترافیکی میدان فرهنگ و خیابان انصاری در حال اجرا است و با این اقدامات، مسیر قلیپور به سمت جهاد نیز برای کاهش بار ترافیکی تسهیل خواهد شد.

شهردار رشت از انتشار فراخوان پروژه اتصال پل ۲۰ متری گاز به جاده پیربازار خبر داد و افزود: تا پایان شهریور نیز فراخوان اجرای یک نیم رینگ شهری از حد فاصل خیابان لاهیجان تا میدان جهاد منتشر خواهد شد.