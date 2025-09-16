به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه حیدری گفت: تا پایان آبان ماه برداشت محصول سیب‌زمینی از مزارع استان زنجان آغاز شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا پایان آبان ماه سال جاری حدود ۲۲۰ هزار تن سیب‌زمینی از اراضی زیر کشت این استان روانه بازار مصرف کشور خواهد شد.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده رشد چشمگیر تولید و اهمیت اقتصادی سیب‌زمینی در زنجان است که می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای داخلی و تقویت اقتصاد کشاورزان منطقه ایفا کند.

حیدری ادامه داد: در سال زراعی جاری، وسعت کشت سیب‌زمینی در استان زنجان به ۷ هزار و ۱۶۰ هکتار افزایش یافته است که شامل ارقام متنوعی همچون سانته، اسپریت، جیلی، بامبا، سیلوا، فابولا، چرنجر، کلمبا، پانامورا، سیفرا و آگریا است.

معاون زراعت جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: این تنوع در ارقام علاوه بر افزایش کیفیت محصول، زمینه را برای تولیدی با کیفیت و پاسخگویی به سلایق مختلف بازار فراهم کرده است. تاکنون حدود ۳۳ هزار تن سیب‌زمینی از مزارع استان برداشت شده و با روند فعلی، انتظار می‌رود میزان تولید تا پایان فصل برداشت به مجموع ۲۲۰ هزار تن برسد.

حیدری افزود: این حجم بالای تولید فرصت مناسبی را برای بهره‌برداران و کشاورزان استان فراهم کرده و نشان‌دهنده عملکرد موفق آنها در مدیریت منابع آبی و خاکی است.

معاون زراعت جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: یکی از نکات مهم در این زمینه، مازاد تولید سیب‌زمینی استان است؛ به طوری که حدود ۸۳ درصد از تولید فراتر از نیاز داخلی است. از این رو، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای صادرات این محصول به بازارهای بین‌المللی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی ادامه داد: صادرات سیب‌زمینی مازاد نه تنها می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان ایجاد کند، بلکه به توسعه اقتصادی استان و ارتقاء جایگاه زنجان در بازارهای جهانی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

معاون زراعت جهاد کشاورزی استان زنجان با تأکید بر اهمیت صادرات و توسعه بازارهای خارجی، گفت: با اتخاذ تدابیر لازم در زمینه حمل و نقل، بسته‌بندی و بازاریابی بین‌المللی، استان زنجان قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تولید و صادرات سیب‌زمینی کشور را دارد.

حیدری افزود: برنامه‌های آموزشی و فنی متعددی برای کشاورزان در نظر گرفته شده است تا بهره‌وری و کیفیت محصول افزایش یابد و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بازار صادراتی نیز به بهترین شکل ممکن بهره‌مند شود.

وی ادامه داد: با توجه به این روند مثبت، انتظار می‌رود استان زنجان نقش برجسته‌تری در تولید و صادرات سیب‌زمینی کشور ایفا کند و به عنوان نمونه‌ای موفق از توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی معرفی شود.