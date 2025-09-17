به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله تاراسی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان اظهار کرد: اقدامات لازم برای بازگشایی مدارس در قالب پروژه مهر انجام شده و هیچ کلاسی بدون معلم نخواهیم داشت.

وی طراحی، تدوین و اجرای برنامه درس ملی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی را از اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواند و گفت: در این راستا تدوین برنامه درسی تجویزی و انتخابی در مدارس و هدایا تحصیلی، و مشاوره دانش‌آموزان انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به تدوین برنامه جامع مشارکت خانواده و نهادهای تربیتی و آموزشی هدف دیگر این سند به‌شمار می‌رود، عنوان کرد: مشارکت مدیریتی در قالب انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه جزو زمینه‌های اجرایی این راهبرد است.

وی در مورد برنامه‌ریزی برای پوشش کامل و کیفیت مناسی دوره آموزش و ساماندهی و به‌کارگیری بهینه منابع انسانی و توزیع عادلانه آن ابراز کرد: با توجه به پیش‌بینی ثبت‌نام ۲۳۱ هزار دانش‌آموز، در سال تحصیلی جدید، نقل و انتقالات ۱۶ هزار معلم انجام شده است.

تاراسی به تاکید بر اهمیت تقویت شایستگی‌های حرفه‌ای و اعتقادی مدیران و معلمان و گزینش مدیران بر اساس شایسته‌سالاری، ارزش‌ها و معیارهای علمی و کارآمدی تصریح کرد: اقدامات لازم برای طراحی و ساخت فضاهای تربیتی استاندارد همواره در دستور کار است.

وی تجهیز نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه و فضاهای ورزشی را از جمله راهبردهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در بعد محیط تربیت مدرسه تراز برشمرد.