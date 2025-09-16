به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن مظاهری صبح سه شنبه در جلسه ستاد امربه معروف شهرستان ورزنه اظهار کرد: همه مردم حق مطالبه گری و امربه معروف ونهی از منکر دارند و دستگاه‌های حاکمیتی وظیفه دارند نسبت به مطالبه گری مردم پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: مردم نسبت به مسائل پیرامون خود بی تفاوت نیستند و هرجایی متوجه نقض قانون ویا منکری شوند مطالبه گری و امربه معروف معروف می‌کنند.

دبیر ستاد امربه معروف اصفهان در ادامه افزود: سازمان‌های مردم نهاد یکی از وظایفی که دارند مطالبه گری می‌باشد و این مطالبه گری‌ها که خواسته مردم و پیگری آنها با عث امید آفرینی در جامعه خواهد شد.

وی به نقش ستادامربه معروف ونهی از منکردر جامعه اشاره وگفت: امربه معروف ونهی از منکر از اصول نظام اسلامی ایران است ودراصل ۸ قانون اساسی برنظارت مردم به حاکمیت تاکید شده است که حلقه واسط بین مردم وحاکمیت ستاد امربه معروف ونهی از منکر می‌باشد.

حجت الاسلام مظاهری به ترک فعل مدیران اشاره وبیان داشت: ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد و هرجایی قانونی اجرایی نشود وظیفه داریم ترک فعل مدیر دستگاه را اعلام کنیم و همچنین داداستان طبق قانون وظیفه ورود به ترک فعل مدیران وکارکنان دستگاه‌های حاکمیتی را دارد.

وی به مطالبه گری در جامعه اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف ستاد امربه معروف ونهی از منکر طبق قانون مطالبه گری است و هرجایی قانونی نقض و اجرایی نشود مطالبه گری می‌کنیم و به جد پیگیر آن هستیم.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان اصفهان به اماکن عمومی اشاره وبیان داشت: مکان‌های عمومی اعم از مراکز تفرجگاهی، گردشگری، تفریحی و حتی خودرو شخصی که در فضای عمومی شهر قرار گیرد اگرمنکری در آن صورت بگیرد باید گزارش و پیگیری شود واین وظیفه همه مردم است که گزارشات منکرات در جامعه را به ستاد امربه معروف ارسال تا از مبادی قانونی پیگیری نماییم.

وی به وضعیت آب وکشاورزی شهرستان اشاره وافزود: یکی از وظایف ستاد امربه معروف و نهی از منکر پیگیری مطالبات مردم است که در خصوص وضعیت حق آبه کشاورزان منطقه به جد پیگیر هستیم و خواهان بازگرداندن حق وحقوق مردم این منطقه از مسئولین هستیم.

حجت الاسلام مظاهری به صنعت گردشگری در شهرستان ورزنه اشاره و اظهار داشت: وظیفه همه مسئولین و همچنین متولیان مراکز گردشگری در شهرستان ارتقاء سطح صنعت گردشگری می‌باشد که همه مردم از این صنعت بهره مند شوند وباید به گونه‌ای عمل کنیم که فضاهای گردشگری برای استفاده همه مردم باشد نه مکان امنی برای عده‌ای هنجار شکن تبدیل شود.

وی در ادامه افزود: برای یک گردشگری سالم باید مسئولین، خصوصاً اداره گردشگری ومیراث فرهنگی شهرستان یک پیوست فرهنگی را جهت اطلاع گردشگردان و مسافران تهیه نماید و همچنین متولیان مراکز گردشگری و بوم گردی هم باید برای مراکز خود یک پیوست فرهنگی در راستای حفظ حرمت‌ها وشئونات اسلامی تهیه نمایند ودر معرض دید مسافران وگردشگران قرار نمایند.

دبیر ستاد امر به معروف استان اصفهان افزود: مردم شهرستان ورزنه مردمی مومن و معتقد و همچنین مردمی سخت کوش هستند که در همه صحنه‌های انقلتاب خوش درخشیدند خصوصاً در دوران ۸ ساله دفاع مقدس رشادت‌ها، ایثارگری‌ها وجان فشانی‌های آنها زبان زد است.