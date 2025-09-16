به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله رضادوست ظهر سه شنبه در جلسه اتحادیه صنعت ابریشم ازبکستان با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با ابراز امیدواری نسبت به تعامل سازنده بین ایران و ازبکستان گفت: ابریشم میراث کهن ایران است که از دیرباز جاده ابریشم از این سرزمین عبور کرده و سبب شده ایران به عنوان سومین کشور تولیدکننده ابریشم در جهان شناخته شود.

وی با اشاره به عضویت دو کشور در زمینه نوغانداری افزود: این همکاری دوجانبه در راستای خودکفایی و صادرات به کشورهای آذربایجان، تاجیکستان و یونان خواهد بود و بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، در آینده هیئتی از ازبکستان جهت اجرای برنامه‌های آموزشی حوزه نوغانداری و ابریشم در استان گیلان حضور خواهد یافت.

گیلان نقشی مهم در اقتصاد و فرهنگ ایران دارد

«اللهیار مصباحی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با تأکید بر سابقه تاریخی استان در تولید ابریشم اظهار داشت: شرایط اقلیمی، تجربه نسل‌های گذشته و نیروی انسانی ماهر، جایگاه ویژه‌ای به گیلان در صنعت ابریشم بخشیده است.

وی افزود: گیلان نقشی مهم در اقتصاد و فرهنگ ایران دارد و فرصت‌های فراوانی برای همکاری بین دو کشور در زمینه تبادل دانش و فناوری‌های نوین صنایع تبدیلی و تولید کرم ابریشم وجود دارد.

معاون اقتصادی استانداری گیلان، سرمایه‌گذاری مشترک در واحدهای صنعتی و کارخانه‌های مدرن ریسندگی را زمینه توسعه بازارهای صادراتی مشترک دانست و تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی و جایگاه استراتژیک گیلان در آسیای میانه می‌تواند نقش مهمی در این روند ایفا کند.

مصباحی ضمن اعلام تشکیل کارگروه مشترک اقتصادی در حوزه ابریشم، به برنامه‌های برندسازی مشترک، ایجاد ارزش افزوده، برگزاری نمایشگاه در رشت و تاشکند و تشکیل میز مشترک اشاره کرد و افزود: این همکاری‌ها منجر به اشتغال پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و تحکیم روابط فرهنگی دو کشور خواهد شد.