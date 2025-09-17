استقبال رسمی از هیئت ایرانی به ریاست استاندار گیلان در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این سفر، هادی حق شناس به‌عنوان یکی از سخنرانان کلیدی مجمع شهرهای آینده بریکس، ضمن تبیین ظرفیت‌های استان‌های شمالی ایران به‌ویژه گیلان در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، بر اهمیت نقش‌آفرینی استان‌های ساحلی دریای خزر در گسترش تعاملات اقتصادی و زیست‌محیطی تأکید خواهد کرد.



‌وی همچنین در دیدارهای دوجانبه با مقامات اقتصادی، بانکی و محلی روسیه، محورهای گسترش همکاری در حوزه حمل‌ونقل دریایی، توسعه تجارت، همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای و نیز بهره‌گیری از تجارب کشورهای عضو بریکس در زمینه احیای تالاب‌ها و رفع چالش‌های زیست‌محیطی را دنبال خواهد کرد.

مجمع شهرهای آینده بریکس با هدف توسعه پایدار شهری، هوشمندسازی، نوآوری و ارتقای همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی میان کشورهای عضو در مسکو برگزار می‌شود و حضور فعال استان گیلان در این مجمع، جایگاه این استان را در دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی بیش از پیش برجسته می‌سازد.