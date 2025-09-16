  1. استانها
سفیر ازبکستان:

توسعه صنعت ابریشم اولویت همکاری‌های اقتصادی با ایران است

رشت- سفیر ازبکستان در ایران از افزایش حجم روابط تجاری دو کشور به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار خبر داد و گفت: توسعه صنعت ابریشم از مهم‌ترین اهداف همکاری‌های مشترک است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدالدین نصریف ظهر سه شنبه در دیدار با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با اشاره به روابط دوستانه و همسایگی دو کشور، از افزایش حجم روابط تجاری ایران و ازبکستان به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: هدف از سفر اخیر توسعه تجارت و افزایش سرمایه‌گذاری است.

نصریف به سفر رئیس‌جمهور ایران به ازبکستان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در این دیدار تصمیم گرفته شد حجم تبادلات تجاری بین دو کشور به ۲ میلیارد دلار افزایش یابد که زمینه‌ساز تحکیم روابط اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: مهم‌ترین اولویت همکاری، توسعه صنعت ابریشم است که هر دو کشور پتانسیل بالایی در این حوزه دارند.

سفیر ازبکستان همچنین گیلان را استانی کشاورزی با تجارب ارزشمند در صنعت ابریشم معرفی کرد و بیان داشت که این تعامل می‌تواند نتایج مثبت و گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

تعامل سازنده‌ای میان ایران و ازبکستان شکل گرفته است

در ادامه «دوران وهاب‌اف» رئیس اتاق بازرگانی ازبکستان، با اشاره به ریشه‌های فرهنگی عمیق ایران و ازبکستان، گفت: تعامل سازنده‌ای میان دو کشور شکل گرفته و حضور سفیر در گیلان نشانه تمایل برای گسترش روابط منطقه‌ای است.

وی گیلان را منطقه‌ای استراتژیک از نظر جغرافیایی، کشاورزی و صنایع دستی دانست و افزود: سیاست‌های نوغانداری و توسعه صنعت ابریشم، زمینه ارتقای این صنعت از سنتی به مدرن را فراهم می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی ازبکستان تأکید کرد: شناسایی و توسعه زمینه‌های همکاری مشترک در قالب شرکت‌ها و صنایع تبدیلی از اولویت‌های اصلی است.

وی همچنین از برنامه‌های مشترک شامل برگزاری نمایشگاه‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و توریستی و تبادل دانشجو در رشته‌های مرتبط با کشاورزی خبر داد.

