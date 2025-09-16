تاکید بر لزوم بررسی جایگاه مرجع قضایی در فرایند رسیدگی به تصادفات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، نشست بررسی آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون پنج ساله برنامه هفتم با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد صبح امروز به میزبانی وزارت دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست بر لزوم بررسی جایگاه مرجع قضائی در فرایند رسیدگی به تصادفات منجر به صدمه بدنی غیرعمد مستند به آئین‌نامه‌ها و قوانین جدید تاکید کرد.

رحیمی همچنین خاطر نشان کرد: موضوع ارسال سامانه‌ای کروکی تصادفات در فرایند رسیدگی به موضوع با اشکالاتی مواجه است که باید به دقت و سرعت بررسی شود.

وزیر دادگستری گفت: باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا با رفع موانع موجود در فرایند تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد، این امکان خوب قانونی به صورت کامل اجرایی و عملیاتی شده و ضمن رفع اطاله در بررسی موضوع، بستر رضایتمندی عمومی و کاهش مراجعات حضوری فراهم شود.

در این نشست نمایندگانی از قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، پلیس راهور فراجا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و بیمه مرکزی، ضمن ارائه نظرات و پیشنهادت، گزارشی از روند اجرای آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون پنج ساله برنامه هفتم با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد در دستگاه متبوع خود را ارائه کردند.