پزشکیان:باید بازنشستگان و نیازمندان بهترین خدمات درمانی را دریافت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور صبح امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، در آئین افتتاح ساختمان جدید بیمارستان فوق تخصصی شهید فیاض‌بخش سازمان تأمین اجتماعی، با ظرفیت ۵۵۰ تخت بیمارستانی، با تاکید بر ضرورت بهره‌وری بیشتر از فضاهای بیمارستانی، گفت: در بیمارستان‌های دولتی به ازای هر ۸۰ متر یک تخت در نظر گرفته می‌شود و این در سایر کشورها هم وجود دارد، اما در بعضی موارد برخی بیمارستان‌ها این فضا را تا ۷۰ متر کاهش داده‌اند که ما نیز می‌توانیم از تجارب موفق در این زمینه الگو بگیریم.

رئیس جمهور به فضاهای خالی بیمارستان فیاض‌بخش اشاره و خاطرنشان کرد: به نظر من در فضاهای عمومی این بیمارستان می‌توان ساخت و سازهای دیگری انجام داد، مثل ساخت یک کلینیک سرپایی که در کنار بیمارستان لازم است و در کنار همه اینها می‌توان با نصب پنل‌های خورشیدی، مصرف انرژی را بهینه کرد. این مراکز درمانی با حق بیمه و پول مردم ساخته می‌شوند و لازم است به بهترین شکل و با بالاترین سطح بهره‌وری از آن‌ها استفاده کرد، تا هزینه درمان برای مردم کاهش یابد.

پزشکیان بر ضرورت ارائه خدمات با کیفیت به مردم در بیمارستان‌ها تاکید کرد و گفت: باید کاری کنیم که همه مردم از جمله بازنشستگان و نیازمندان، در مراکز درمانی بهترین خدمت را بگیرند و این امکان‌پذیر است. می‌توان با بالا بردن بهره‌وری تجهیزات بیمارستانی به این هدف رسید؛ با بهره‌وری بالا می‌توان هزینه‌های درمان را نیز برای مردم کاهش داد.

رئیس جمهور افزود: با توجه به اینکه ساخت این بیمارستان ۱۲ سال ساخت طول کشیده، امیدوارم بتواند خدمات خوبی به مردم برساند و پاسخگوی نیاز درمانی مردم این منطقه باشد. از تمام مسئولانی که در ساخت بیمارستان نقش داشتند تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب چنین بیمارستان‌هایی را در زمان کوتاه‌تر بسازیم. اگر دست به دست هم دهیم بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به ضررت مدیریت ترافیک در معابر پیرامونی بیمارستان‌ها از جمله بیمارستان فیاض‌بخش پرداخت و گفت: می‌توان با ساخت پارکینگ به وسیله بخش خصوصی ترافیک پیرامونی بیمارستان‌ها را مدیریت کرد تا علاوه بر تسهیل آمد و شد بیماران و همراهان، از ایجاد مزاحمت برای ساکنین مناطق اطراف نیز جلوگیری شود.

شایان ذکر است، بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی فوق تخصص شهید فیاض‌بخش در منطقه ۱۸ تهران و در موقعیت جغرافیایی‌ای با تراکم جمعیتی بالا و محروم است. این بیمارستان در مساحت ۷۰ هزار متر مربع زیربنا دارای ۲۱ اتاق عمل، ۱۰۰ تخت اورژانس و ۲۴ تخت کودک بوده و از نظر بزرگی بعد از بیمارستان میلاد، بزرگترین بیمارستان تأمین اجتماعی کشور است.