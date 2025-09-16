به گزارش خبرنگار مهر، محمد شیردل صبح سهشنبه در شورای اداری ورزش و جوانان استان با اشاره به اینکه سرانه فضای ورزشی استان روندی نزولی دارد، بیان کرد: نبود خوابگاه ورزشی، فرسودگی اماکن موجود و نداشتن ساختمان ادارهکل، سه مطالبه اساسی ورزش استان است که برای رفع آنها باید اقدامات لازم انجام شود.
وی ادامه داد: اماکن ورزشی خراسان جنوبی بهویژه در مرکز استان از قدمت زیادی برخوردار هستند و به دلیل فرسودگی، ظرفیت بهرهبرداری کامل ندارند و این موضوع یک تهدید جدی برای آینده ورزش استان است.
شیردل با اشاره به تجهیز پایگاه قهرمانی استان، افزود: برای نخستینبار پنج لاین تخصصی در پایگاه ورزشی استان ایجاد شده و دستگاهها و تجهیزات از جمله تردمیلها با رعایت استانداردهای روز جهانی خریداری شدهاند تا زمینه بهرهبرداری مناسب برای ورزشکاران از این امکانات فراهم شود.
وی با بیان اینکه حمایتهای کوچک میتواند ورزشکاران استان را به موفقیتهای بزرگ برساند، گفت: تجربه درخشش ورزشکارانی همچون خانمها خدمتی، مهسا کدخدا و دیگر ورزشکاران نامآور استان در سطح بینالمللی نشان داد که با کمترین پشتیبانی هم میتوان استعدادهای خراسان جنوبی را به سکوی افتخار رساند.
سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی ادارهکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی سه مطالبه اصلی ورزش استان را بهسازی و زیباسازی اماکن ورزشی، ایجاد خوابگاه ورزشی برای ورزشکاران قهرمانی، و ساخت ساختمان ادارهکل بهعنوان ستاد فرماندهی ورزش استان اعلام کرد و گفت: نداشتن ساختمان اداری مستقل سبب شده است تا ورزش خراسان جنوبی هنوز هویت سازمانی خود را پیدا نکند و این مسئله یکی از جدیترین موانع پیشرفت ورزش استان است.
وی بیان کرد: امروز خراسان جنوبی در حالی از ظرفیت بالای ورزش همگانی و قهرمانی برخوردار است که کمترین سرانه فضای ورزشی کشور و قدیمیترین اماکن ورزشی را در اختیار دارد.
شیردل بیان کرد: امید است نمایندگان مجلس و مسئولان کشوری با نگاه ویژه به مرکز استان، زمینه رفع مشکلات زیرساختی ورزش خراسان جنوبی را فراهم کنند.
